Kassel Huskies verkÃ¼nden die nÃ¤chste VertragsverlÃ¤ngerung

Kassel. (PM Huskies) Die Kassel Huskies freuen sich, die nächste Vertragsverlängerung für die kommende Saison präsentieren zu können.

Tomas Sykora wird auch in der kommenden Saison für die Kassel Huskies spielen!

Der 32-jährige Torjäger wurde im slowakischen Banská Bystrica geboren, lernte dort das Eishockeyspielen und absolvierte dort auch seine ersten Profieinsätze.

Tomas konnte in seiner Karriere bisher sieben Meisterschaften in drei Ländern feiern, in der Slowakei (4), Polen (2) und vergangenes Jahr in Deutschland mit den Löwen Frankfurt.

Auch das Trikot der slowakischen Nationalmannschaft hat der erfahrene Stürmer bereits sieben Mal getragen.

Tomas wechselte 2019 vom polnischen Meister GKS Tychy für zwei Jahre in die DEL zu den Fishtown Pinguins, bevor es ihn nach Frankfurt in die DEL2 zog. Mit dem Gewinn der DEL2 Meisterschaft krönte er dort ein auch für ihn persönlich starkes Jahr (56 Spiele – 29 Tore – 25 Assists – 54 Punkte).

Zur aktuellen Saison ist Tomas, der die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, von Süd – nach Nordhessen gewechselt und konnte für die Huskies bisher in 29 Spielen 14 Tore und 10 Assists erzielen.

Huskies-Geschäftsführer Joe Gibbs: „Tomas ist ein sehr erfahrener Spieler, der in seiner Karriere schon auf den höchsten europäischen Ebenen gespielt hat und der weiß, wie schwer es ist und welche Opfer man erbringen muss, um als Team am Ende der Saison erfolgreich zu sein. Mit seiner Erfahrung wird er zukünftig auch unseren jungen und talentierten Spielern weiterhelfen.“

Tomas Sykora: „Meiner Familie und mir gefällt Kassel sehr gut und wir fühlen uns hier zu Hause. Aus diesem Grunde freue ich mich darauf, auch in der nächsten Saison ein Husky zu bleiben.“

