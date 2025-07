Kassel Huskies und Louis Brune gehen getrennte Wege

Kassel. (PM Huskies) Der nordhessische Eishockeylcub und der 25-jährige Stürmer trennen sich in beiderseitigem Einvernehmen.

Brune war 2023 vom ERC Ingolstadt an die Fulda gewechselt. Der gebürtige Münchner lief in den vergangenen beiden Spielzeiten 108-mal für Kassel auf und erzielte 40 Punkte (17 Tore). Neben dem Eis engagierte er sich in hohem Maße als Pate des Huskies Kids Club für die jüngsten Fans der Schlittenhunde.

Die Kassel Huskies bedanken sich für die Zusammenarbeit und wünschen Louis Brune für seine private und sportliche Zukunft alles Gute.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann









Eishockey-Magazin TV