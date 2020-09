Kassel Huskies testen auch gegen Bad Nauheim

Kassel. (PM Huskies) Auch die Vorbereitung der Kassel Huskies auf die anstehende DEL2-Saison nimmt weiter Formen nach. Am 23. Oktober um treffen die Schlittenhunde...

Kassel. (PM Huskies) Auch die Vorbereitung der Kassel Huskies auf die anstehende DEL2-Saison nimmt weiter Formen nach.

Am 23. Oktober um treffen die Schlittenhunde im Rahmen eines Vorbereitungsspiels auswärts auf den EC Bad Nauheim. Erstes Bully im Colonel-Knight-Stadion ist dann um 19:30 Uhr.

Für das Testspiel in der Kurstadt sind Fans der Huskies aufgrund der aktuellen Hygiene- und Pandemie-Regeln nicht zugelassen.

Nach dem Duell am 11. Oktober in Tilburg ist das Spiel in Bad Nauheim der zweite Test für die am 6. November beginnende DEL2-Saison. Weitere Testspiele der Huskies sind in Planung und werden zeitnah bekannt gegeben.