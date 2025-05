Kassel Huskies setzen weiter auf Hans Detsch

Kassel. (PM Huskies) Die Kassel Huskies haben den Vertrag mit Hans Detsch verlängert. Der Kasseler Fanliebling geht damit in seine fünfte Spielzeit mit den Nordhessen.

Der gebürtige Landsberger lernte das Eishockeyspielen bei seinem Heimatverein und in der Nachwuchsschmiede des ESV Kaufbeuren. Dort gab er 2013 auch sein Profidebüt in der DEL2. Detsch spielte insgesamt sieben Jahre in Deutschlands höchster Spielklasse. Von 2015 bis 2019 lief er für Augsburg auf und sammelte zudem in drei Spielzeiten Spielpraxis bei den Ravensburg Towerstars. Von 2019 bis 2021 trug er das Trikot des ERC Ingolstadt.

2021 wechselte der physisch starke Außenstürmer nach 196 DEL-Spielen in die Fuldastadt. In seiner Zeit in Kassel wurde der Allrounder zusehends zum Verteidiger umfunktioniert. Diese Funktion bekleidete Detsch unter dem aktuellen Trainerteam beinahe über die gesamte vergangene Saison. Für die Huskies absolvierte Detsch bis dato 213 Einsätze in denen er 65 Punkte (25 Tore) scorte.

Die Kassel Huskies freuen sich über die weitere Zusammenarbeit!

Huskies-Sportdirektor Daniel Kreutzer: „Wir sind froh über diese Weiterverpflichtung. Hans ist ein Kämpfer durch und durch und identifiziert sich maximal mit den Huskies. Er ist mit seiner Energie auf und neben dem Eis ein Vorbild an Einsatz für seine Mitspieler.“

Hans Detsch: „Ich freue mich sehr, in Kassel zu bleiben. Es macht mir unheimlich Spaß vor unseren Fans in der Nordhessen Arena zu spielen. Meine Familie und ich fühlen uns in Kassel richtig wohl. Wir sind Huskies durch und durch.“

