Kassel Huskies schlagen Kaufbeuren zum Saisonstart

Kassel. (PM Huskies) Mit einem 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) feierten die Kassel Huskies einen verdienten Auftaktsieg in die neue DEL2-Spielzeit. Es war...

Kassel. (PM Huskies) Mit einem 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) feierten die Kassel Huskies einen verdienten Auftaktsieg in die neue DEL2-Spielzeit.

Es war das erste Saisonspiel vor einer tollen und sehr stimmungsvollen heimischen Kulisse mit. Kassel hatte sichtbar Lust auf Eishockey, 4159 Fans waren lautstark am Start – und auch die Huskies waren gleich von Beginn an voll da. Bereits in der zweiten Spielminute war es Kapitän Jake Weidner, der den Gastgebern einen Blitzstart ermöglichte (2.). Die Schlittenhunde überstanden auch eine erste Unterzahl und waren in der Anfangsphase des Spiels überlegen. Es folgten vermehrte Strafzeiten auf beiden Seiten, welche den Spielfluss spürbar minderten.

Im Mittelabschnitt sahen die Fans dann ein ausgeglichenes und etwas zerfahrenes Spiel. Auch in den Specialteams kamen beide Teams nicht zu Großchancen, weshalb die ganz großen Highlights fehlten. Die größte Husky-Chance hatte Lois Spitzner, der das Außennetz traf. Im Gehäuse war Brandon Maxwell zur Stelle, wenn er gefordert wurde.

In der 45. Minute nutzten die Joker dann ihre erste Gelegenheit im Schlussdrittel. Lammers kam aus guter Position zum Abschluss und markierte den Ausgleich.

Im direkten Gegenzug zog Yannik Valenti für die Huskies knapp am Tor vorbei. Tomas Sykora scheitert in Überzahl zunächst knapp, macht es jedoch nur wenige Momente besser und netzte nach Versuch von Alec Ahlroth im Nachschuss ein. Die erneute Führung der Gastgeber! (49.). Die Huskies machten in der 56. Minute das wichtige 3:1! Der Rückkehrer und gebürtiger Kasseler Yannik Valenti war es, dessen harter Schuss am Ende vorbei an Fießinger über die Linie trudelte. In der Schlussminute nahmen die Joker nochmals eine Auszeit – auch Daniel Fießinger war mittlerweile aus dem Tor. Kaufbeuren versuchte noch den Anschlusstreffer zu markieren, doch beinahe erzielte Brune den Kasseler Empty-net-Treffer, den jedoch die Schlusssirene unterbrach.

Mit 3:1 gewannen die Huskies ein „erwartetes hartes Auftaktspiel“, so Trainer Bo Subr. Am kommenden Sonntag (17. September) gastieren die Nordhessen beim DEL2-Neuling Starbulls Rosenheim. Das nächste Heimspiel findet am Freitag, 22. September (19:30 Uhr) in der Nordhessen-Arena statt.

Tore: 1:0 Weidner (Valenti – 2. Min.), 1:1 Lammers (Spurgeon – 45. Min.), 2:1 Sykora (Ahlroth – 49. Min.), 3:1 Valenti (Spitzner – 56. Min.)

ESVK mit 3:1 Niederlage zum Saisonauftakt in Kassel

Kaufbeuren. (PM ESVK) Die Joker waren heute Abend zum Auftakt der DEL2 Saison 2023/2024 bei den hochgehandelten Kassel Huskies zu Gast, die ihr großes Ziel die Meisterschaft und den Aufstieg in die DEL zu schaffen, direkt vor dem Spiel bei Ansprachen in der Halle nochmals deutlich unterstrichen.

Die ESVK Trainer Marko Raita und Daniel Jun mussten kurzfristig auf den verletzten Rihards Babulis verzichten, dessen Position als Backup nahm Keanu Salmik ein. Im Tor stand Daniel Fießinger.

Das Spiel war dann keine 90 Sekunden alt, als Daniel Fießinger das erste Mal hinter sich greifen musste. Jake Weidner wurde von den Jokern im Slot völlig vergessen und der Deutsch-Kanadier traf mit einem trockenen Handgelenkschuss in den rechten Torwinkel zum frühen 1:0 für die Huskies. Die Wertachstädter zeigten sich aber davon nicht allzu beeindruckt und versuchten weiter ihr Spiel zu spielen. Ein erstes Powerplay nach sieben Minuten brachte dem ESVK dann leider keinen Erfolg ein. In der Folge waren beide Mannschaften auch immer wieder in der Offensive zu Werke, so richtig gefährlich wurde es aber für die beiden Torhüter Daniel Fießinger und Branden Maxwell nicht. Ein Überzahlspiel der Hessen nach 12 Minuten war in der einen oder anderen Szene durchaus gefährlich. Daniel Fießinger aber war zusammen mit seinen Vorderleuten zur Stelle und als die Joker gerade wieder komplett waren, hatte Joe Lewis die große Chance auf den Ausgleichstreffer.

Die Nummer 11 der Rotgelben bekam die Scheibe frei im Slot und scheiterte mit seinem Schuss aber an Huskies Schlussmann Branden Maxwell. Im Gegenzug fingen sich die Kaufbeurer dann eine weitere Strafe ein. Das anschließende Penalty-Killing war dann aber wieder sehr gut. Eine Minute vor dem Ende des 1. Drittels musste nach einem Beinstellen an Max Oswald noch ein Kasseler auf die Strafbank, das Powerplay der Joker wurde dann aber ohne einen Torerfolg von der Pausensirene unterbrochen.

Das zweite Drittel war dann wie schon der erste Abschnitt ein Spiel für Taktikliebhaber. Beide Mannschaften, die Huskies dabei aber mit ein paar Vorteilen, spielten sehr diszipliniert und strukturiert. Große Torchancen waren somit wirklich Mangelware. Nach einer guten Phase der Joker Rund um die 28. Spielminute, scheiterte Yannik Valenti gut zwei Minuten später mit einem satten Direktschuss am starken Daniel Fießinger. Der Kaufbeurer Schlussmann verhinderte mit einem schnellen Reflex mit dem Schoner den Gegentreffer. Ein Powerplay der Rotgelben in der 31. Minute war leider wiederum sehr harmlos. Kaum waren die Huskies wieder komplett, musste Daniel Fießinger gegen den durchgebrochenen Joel Keussen retten. Die Kaufbeurer hatten fünf Minuten vor der Pause noch eine gute Konterchance über Max Oswald und Joey Lewis, letzter aber verzog. In der 37. Minute hatten die Hessen dann eine weitere Überzahlchance. Der ESVK aber zeigte sich im Unterzahlspiel erneut sehr stark. Kurz vor der Pausensirene hatte Tyler Spurgeon aus Sicht der Joker noch eine gute Schusschance, aber Branden Maxwell parierte sicher.

Im Schlussabschnitt rettete Daniel Fießinger nach 43 Minuten erneut stark gegen Hans Detsch, der nach einer zwei auf eins Situation eine sehr gute Einschussmöglichkeit hatte. Eine Minute später konnten dann die Joker ihren ersten Saisontreffer bejubeln. John Lammers war im Slot zur Stelle und traf mit einem harten und platzierten Handgelenkschuss in den rechten Torwinkel zum 1:1 Ausgleichstreffer. Ein Powerplay für die Hessen in der 48. Minute brachte den ESVK dann aber wieder in Rückstand. Tomas Sykory konnte Daniel Fießinger im Nachschuss zum 2:1 für die Huskies überwinden. In den Minuten nach dem Gegentreffer hatten die Kaufbeurer durch Tyler Spurgeon, Thomas Heigl und Johannes Krauß drei gute Chancen die Partie schnell wieder auszugleichen, was leider nicht gelingen sollte. Als sich das Spiel wieder etwas beruhigte, fingen sich die Wertachstädter vier Minuten vor dem Ende den dann entscheidenden Konter ein. Der Schussgewaltige Yannik Valenti traf zwischen Arm und Oberkörper von Daniel Fießinger vorbei zum 3:1 für die in blau spielenden Kasseler. ESVK Trainer Marko Raita setzte zwei Minuten vor dem Ende noch einmal alles auf eine Karte und agierte ohne Torhüter, dafür aber mit sechs Feldpielern. Ein Treffer sollte den engagierten Jokern aber leider nicht mehr gelingen. So musste sich der ESV Kaufbeuren am 1. Spieltag der DEL2 Saison 2023/2024 den Kassel Huskies am Ende mit 3:1 geschlagen geben.

Für die Kaufbeurer geht es dann bereits am Sonntag um 18:30 Uhr mit einem Heimspiel gegen den EHC Freiburg weiter. Eintrittskarten für das Heimspiel des ESVK gegen den EHC Freiburg sind wie gewohnt noch im Ticket-Online-Shop sowie ab 90 Minuten vor Spielbeginn an den Abendkassen erhältlich.

