Kassel Huskies mit voller Punktausbeute in Landshut / Wackelt der Trainerstuhl von Uwe Krupp beim EVL?

Landshut / Kassel. (PM Huskies/EM) Zum ersten von vier Auswärtsspielen in Serie waren die Huskies am Sonntagabend in Landshut zu Gast.

Braun und Mieszkowski sorgten im Anfangsdrittel für die Führung, Benson und Valenti lieferten die Antwort auf das zwischenzeitliche 1:2. Im Schlussdrittel verkürzte der EVL auf 2:4, bekam in den Schlussminuten in Überzahl die Chance auf weitere Treffer, konnten die Unterzahlformationen der Schlittenhunde aber nicht knacken. Daugavins sorgte schließlich mit dem 5:2 für die Entscheidung.

Die ersten Wechsel des Spiels gingen zunächst an die Gastgeber, welche in Person von Gooch Maurer auch zu einer ersten Parade zwangen (2.). Der erste Treffer fiel jedoch früh auf der anderen Seite: Detsch legte zurück auf Braun, welcher von der blauen Linie abzog und unter die Latte zur 1:0-Führung traf (2.). Begünstigt wurde der Treffer dadurch, dass unter anderem Weidner dem EVL-Schlussmann die Sicht versperrte. Letzterer zeigte eine Minute später, in doppelter Unterzahl seiner Farben, seine Klasse und rettete gegen Valenti in höchster Not (5.). Sekunden zuvor traf zudem Benson von der rechten Seite den Pfosten. In der Folge war die Partie wieder ausgeglichener mit Chancen auf beiden Seiten, welche jedoch beide Torhüter nicht sonderlich in Verlegenheit brachten. Ein Powerplay der Niederbayern, statistisch das beste der DEL2, überstanden die besonders im Anfangsdrittel bissigen Schlittenhunde schadlos und schlugen noch ein zweites Mal zu: Garlent behauptete die Scheibe, legte sie in den Raum, von wo Mieszkowski ins lange Eck zur 2:0-Pausenführung verwandelte (20.).

Direkt zu Drittelbeginn hatten die Nordhessen Glück, dass die Landshuter in einem ansonsten soliden verteidigten Powerplay, lediglich die Latte trafen (21.). Dann hagelte es innerhalb weniger Minuten Torchancen auf beiden Seiten. Dietl parierte gegen Weidner (24.), Valenti (25.) sowie Keck (29.), Maurer auf der anderen Seite gegen Stieler (25.) und stark gegen Immo (29.). Zudem traf Münzenberger in dieser Phase die Latte (26.). Trotz zweiter starker Torhüter sollten dann aber doch noch Tore fallen. In der 30. Minuten war es zunächst der EV Landshut, welcher mit einem Konter auf 1:2 verkürzte, doch die Huskies lieferten die doppelte Antwort: Garlent ließ auf der Grundlinie Lindner aussteigen, legt vor das Tor, wo sich Benson behaupten konnte, und den alten Abstand wiederherstellte (32. Min.). Eine ähnlich sehenswerte Kombination sorgte auf für den vierten Treffer der Schlittenhunde. So legte in der 35. Minute Garlent vom Linken Flügel auf Wilde, der nach rechts auf Benson, welcher Valenti in ähnlicher Position fand, aus welcher er zuvor selbst erfolgreich war.

Die Niederbayern begannen den Schlussabschnitt in Überzahl, ließen diese zwar noch ungenutzt, kamen kurz darauf durch Doppelpacker Gooch zum 2:4-Anschlusstreffer. Die Huskies ließen sich vom Gegentreffer kaum beirren und kontrollierten auch weiterhin überwiegend das Spielgeschehen. Chancen waren so im letzten Drittel lange Zeit Mangelware. Im Powerplay zog Zeck von der linken Seite vors Tor, doch Dietl konnte den Puck im Nachfassen sichern (54.). Spannend wurde es aufgrund zweier Strafen gegen die Gäste in den Schlussminuten aber doch noch einmal. Die Unterzahlformationen der Blau-Weißen überstanden diese Situation jedoch souverän und Daugavins sorgte noch vor Ablauf der zweiten Strafe mit einem Schuss ins leere Tor für die Entscheidung (59). In den Schlusssekunden wurde es schließlich nochmal hitzig: Benson und Dersch sowie Münzenberger und Gaus lieferten sich noch Faustkämpfe – sie durften allesamt 15 Sekunden früher in die Kabine.

Nach zuletzt nur zwei Siegen aus den letzten zehn Spielen mehren sich Gerüchte, dass es in Landshut einen Trainerwechsel geben könnte. Ex-Bundestrainer Uwe Krupp war erst im letzten Sommer verpflichtet worden. „Ich sehe meine Rolle nicht nur an der Bande der Profis, sondern als aktiver Gestalter der sportlichen Zukunft dieses Vereins, die schon im Jugendbereich beginnt“, so Krupp im Juni.

Tore:

0:1 Braun (Detsch, Valenti – 2. Min.)

0:2 Mieszkowski (Garlent, Wilde – 20. Min.)

1:2 Gooch (Lindner – 30. Min.)

1:3 Benson (Garlent, Valenti – 32. Min.)

1:4 Valenti (Benson, Wilde – 35. Min.)

2:4 Gooch (Koskenkorva – 42. Min.)

2:5 Daugavins (ENG – SHG – Detsch, Hoelscher – 59. Min.)

