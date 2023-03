Kassel Huskies holen den Seriensieg in WeiÃŸwasser

Kassel. (PM Huskies) Mit einem 1:4 (0:2/0:1/1:1)-Auswärtserfolg bei den Lausitzer Füchsen, holten die Kassel Huskies am heutigen Dienstag den vierten und entscheidenden Sieg im...

Kassel. (PM Huskies) Mit einem 1:4 (0:2/0:1/1:1)-Auswärtserfolg bei den Lausitzer Füchsen, holten die Kassel Huskies am heutigen Dienstag den vierten und entscheidenden Sieg im Viertelfinale der DEL2-Playoffs.

Darren Mieszkowski, Tomas Sykora und Samuel Dotter waren die Torschützen beim Einzug ins Halbfinale.

Anders als in den vergangenen Partien, kamen die Nordhessen richtig schwungvoll in die Partie. Gleich zu Beginn hatten die Huskies in persona von Tomas Sykora und Max Faber gute Chancen auf die frühe Führung, doch Nikita Quapp, der erneut den Vorzug vor Ville Kolppanen im Tor der Gastgeber bekommen hatte, war ebenfalls hellwach. Der erste Treffer des Abends ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Ex-Husky Toni Ritter hatte just auf der Strafbank Platz genommen, da zappelte die Scheibe erstmals im Füchse-Kasten. Tomas Sykora, der zuvor schon in guter Position an Quapp gescheitert war, nahm Maß und traf flach zum 0:1 in die Maschen (9.). Und die Huskies blieben gefährlich. Keine drei Minuten später klingelte es erneut. Diesmal war es Darren Mieszkowski, der Keussens Schuss von der blauen Linie unhaltbar für Quapp abgefälscht und auf 0:2 (12.) gestellt hatte. Die frühe Vorentscheidung? Mitnichten! Angetrieben von 2.438 Zuschauern im Fuchsbau zu Weißwasser, ließen sich die Gastgeber nicht hängen, bekamen jedoch von clever spielenden Huskies kaum Möglichkeiten auf zählbares. Die besten Chancen vergaben Geibel (14.) und Blumenschein (16.).

Das zweite Drittel startete mit einer Schrecksekunde. Jerry Kuhn hatte die Beine bei Ritters Schuss von der linken Seite nicht schnell genug zusammen bekommen, so dass die Scheibe kurze Zeit frei hinter dem Kasseler Zerberus im Torraum lag, doch Joel Keussen klärte für den sonst tadellos spielenden Torsteher (23.). Quasi im Gegenzug gelang dann die Vorentscheidung. Pierre Preto hatte mit einem energischen Forecheck die Scheibe ergattert. Ahlroth legte quer auf Mieszkowski und der ließ Quapp auf kürzester Distanz keine Chance – 0:3 (23.). In der Folge verflachte die Partie zusehends. Während sich beide Teams nach den kräftezehrenden Partien 1 bis 3 auf dem Eis etwas zurücknahmen, zeigten sich insbesondere die Lausitzer Fans in bester Laune, feierten ihre Mannschaft und zogen per Polonäse quer durch die Halle.

Das Bild änderte sich auch im dritten Drittel nicht mehr. Förderlizenzler Samuel Dotter traf in der 50. Minute von der blauen Linie per Schlenzer zum 0:4 und auch die Füchse durften nochmal jubeln. Clarke Breitkreuz nahm in Überzahl Maß und überwand Jerry Kuhn im kurzen Eck zum 1:4 (54.). Die zur Serienverlängerung notwendige Aufholjagd der Füchse blieb allerdings aus. Spätestens nachdem Hunter Garlent in der 57. Minute per Penalty an Kuhn scheiterte, war das Spiel und schließlich auch die Serie entschieden.

Während sich die Lausitzer Füchse in den Sommerurlaub verabschiedeten, wartet auf die Kassel Huskies das Halbfinale der DEL2-Playoffs. Am 31.03.2023 empfangen die Huskies je nach Serienausgang entweder den EV Landshut oder den EC Bad Nauheim zum ersten Halbfinalspiel.

Tickets für die Halbfinalspiele eins und drei sind ab Mittwoch (22.03.2023) um 14 Uhr online im Huskies-Ticketshop erhältlich.

Tore:

0:1 Sykora (Arniel, Faber – 9. Min.)

0:2 Mieszkowski (Keussen, RIbnitzky – 12. Min.)

0:3 Mieszkowski (Ahlroth, Preto – 23. Min.)

0:4 Dotter (Faber, Lowry – 50. Min.)

1:4 Breitkreuz (Adam, Garlent – 54. Min.)

