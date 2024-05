Kassel Huskies haben VertrÃ¤ge mit zwei hoffnungsvollen Youngsters verlÃ¤ngert

Kassel. (PM Huskies) Die Kassel Huskies haben die Verträge mit Stürmer Oleg Tschwanow und Torhüter Alexander Pankraz verlängert. Der 21-jährige Oleg Tschwanow war 2022...

Kassel. (PM Huskies) Die Kassel Huskies haben die Verträge mit Stürmer Oleg Tschwanow und Torhüter Alexander Pankraz verlängert.

Der 21-jährige Oleg Tschwanow war 2022 vom EHC Freiburg nach Kassel gewechselt und hat seitdem 79 Pflichtspiele (14 Punkte) für den ECK absolviert. Zudem lief der kampfstarke Stürmer zudem 19-mal (14 Punkte) für den Kooperationspartner der Huskies, die Hammer Eisbären, in der Oberliga auf.

Torhüter Alexander Pankraz (17 Jahre) machte vergangene Saison mit starken Leistungen für die U17 und U20 unserer Eishockeyjugend auf sich aufmerksam und wurde im Februar für die Endphase der letzten Saison für das DEL2-Team lizensiert. Im letzten Hauptrundenspiel in Weißwasser sprang das Kasseler Eigengewächs für den früh ausgeschiedenen Philipp Maurer ein und konnte sein Profidebüt mit einem Sieg krönen.

Die Kassel Huskies freuen sich auf die weitere Zusammenarbeit.

Huskies Sportdirektor Daniel Kreutzer: „Wir freuen uns, mit beiden Jungs weiterzuarbeiten. Oleg ist ein junger, kampfstarker Stürmer, der eine Menge Physis in unser Spiel bringt und für seine Mitspieler einsteht. Er ist schnell, stark beim Anspiel und kann seine Nebenleute spielerisch gut in Szene setzen. Oleg ist im vergangenen Jahr weiter gereift und soll die Möglichkeit bekommen, sein Potenzial bei uns in Kassel weiter zu entfalten.

Alex hat mit starken Leistungen in unseren Nachwuchsmannschaften überzeugt und mit gerade einmal 16 Jahren bereits Spiele mit unserer U20 gewonnen. Er soll von unserem starken Goalie-Gespann lernen und weiter an den Profibereich herangeführt werden. Dass er das Zeug dazu hat, konnte er bereits Ende der vergangenen Hauptrunde bei einem echten „Not-Einsatz“ sowie in unseren Trainingseinheiten und in seiner Rolle als Backup-Goalie zeigen. Wir sind glücklich und stolz darauf, einen weiteren Kasseler Nachwuchsspieler in unseren Reihen zu haben.

Oleg Tschwanow: „Ich freue mich auch nächste Saison wieder dabei zu sein und vor euch Fans auf der Tribüne auf dem Eis zu stehen. Bis es wieder losgeht wünsche ich euch einen schönen Sommer, wir sehen uns!“

Alexander Pankraz: „Ich freue mich riesig Teil des Rudels zu sein. Die letzte Saison war schon sehr spannend für mich und deshalb freue ich mich umso mehr auf die nächste Saison. Ich wünsche euch eine schöne Sommerpause.“