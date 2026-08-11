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Kassel Huskies haben ihr Trainingslager bezogen – So können Eishockeyfans den ersten Test am Sonntag live verfolgen

11. August 20261 Mins read450
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Hunter Garlent von den Kassel Huskies - © Moritz Eden / City-Press
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Zell am See. (PM EKZ Eisbären) Die Kassel Huskies haben gestern ihr Sommer-Trainingslager bei in Zell am See aufgeschlagen und bereiten sich dort auf die kommende Saison vor.

Am 16.08. um 17:30 Uhr kommt es dabei zum Vorbereitungsspiel gegen den EC VSV – ein echter Leckerbissen für alle Eishockeyfans in der Region.

Tickets gibt’s ab sofort über die Homepage: https://www.ticket-onlineshop.com/ols/eisbaeren/

Und dieses Jahr können Fans das Spiel auch bequem von zuhause aus verfolgen: Die Zeller Eisbären bieten einen Livestream über Valcome TV an: https://valcome.tv/feed/ahl

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