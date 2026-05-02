Kassel Huskies geben weitere Vertragsverlängerungen bekannt

Kassel. (PM Huskies) Der nordhessische Eishockeyclub setzt die Zusammenarbeit mit den Spielern Alexander Pankraz, Ben Stadler, Marco Müller und Darren Mieszkowski fort.

Torhüter Alexander Pankraz kehrt fest ins Aufgebot der Schlittenhunde zurück. Bereits 2023 bis 2025 war der in Kassel geborene Torhüter Teil der Profimannschaft. Im März 2024 debütierte Pankraz für die Huskies. In der abgelaufenen Spielzeit nahm er sich eine Auszeit vom Profi-Eishockey, um sich auf sein Abitur zu konzentrieren. Als Philipp Maurer und Oleg Shilin Mitte Januar gleichzeitig ausfielen, sprang der 19-jährige Goalie kurzfristig in die Bresche und feierte in Kaufbeuren im zweiten Profi-Einsatz den zweiten Sieg. Seit 2023 hütet Pankraz das Tor der U20 der Young Huskies in der DNL2.

Mit Ben Stadler halten die Schlittenhunde einen jungen Verteidiger mit viel Potential. Der 19-Jährige absolviert bereits 103 Partien für die Nordhessen und konnte in der abgelaufenen Saison im Derby gegen den EC Bad Nauheim seinen ersten Profi-Treffer erzielen. Mit 15 Scorerpunkten (2 Tore) in neun Einsätzen trug er zudem maßgeblich zum Klassenerhalt der U20 der Young Huskies bei.

Rekordspieler Marco Müller bleibt ebenfalls ein Husky. Der 35-jährige Verteidiger läuft seit 2014 für die Huskies auf und erreichte in der vergangenen Spielzeit die Rekordmarke für die meisten Einsätze in der Kasseler Eishockeygeschichte. In mittlerweile 649 Spielen erzielte „Eisen-Mülli“, der 2016 mit den Huskies die DEL2-Meisterschaft feierte, 119 Punkte (20 Tore).

Darren Mieszkowski wird in seine fünfte Huskies-Saison gehen. Der 26-Jährige war 2023 als DEL2-Meister von den Löwen Frankfurt nach Nordhessen gewechselt. Seitdem trug der in Bietigheim-Bissingen geborene Stürmer in 190 Pflichtspielen den Husky auf der Brust und sammelte 109 Scorerpunkte, davon 36 Tore.

Huskies-Sportdirektor Daniel Kreutzer: Einen Spieler wie Marco Müller in seinen Reihen zu wissen, ist ein großes Glück. Er gibt alles für die Huskies und seine Teamkollegen, ist ein wichtiger Führungsspieler für unsere jungen Cracks. Wenn es eine Auszeichnung für geblockte Schüsse geben würde, hätte er diese abonniert. Seine Hingabe für die Kassel Huskies sucht seinesgleichen.

Auch Ben wird von dieser Erfahrung profitieren. Bereits in den beiden abgelaufenen Spielzeiten hat er sich gut entwickelt, nun bietet sich ihm die Möglichkeit, für unsere Schlittenhunde auch den nächsten Schritt zu machen.

Darren bringt viel positive Energie in unsere Kabine und auf das Eis. Er zeigt in jedem Wechsel vollen Einsatz und ist ein schwer zu spielender Gegenspieler. In den Playoffs war er einer unserer besten Akteure und hat viel Verantwortung übernommen.

Mit Alex haben wir einen klasse jungen dritten Torhüter, der in brenzligen Situationen bereits gezeigt hat, dass er seinen Mann stehen kann. Wir sind stolz darauf, dass ein Kasseler Junge und Spieler aus dem eigenen Nachwuchs unsere Farben repräsentiert.

Wir freuen uns über die Weiterverpflichtungen und sind stolz auf diese mittlerweile langjährigen Engagements.“

Der aktuelle Huskies-Kader für die DEL2 Saison 2026/27 (Stand 02.05.2026)

Tor: Philipp Maurer, Alexander Pankraz

Verteidigung: Marco Müller, Ben Stadler, Manuel Schams

Sturm: Jake Weidner, Maciej Rutkowski, Tyler Benson, Laurin Braun, Yannik Valenti, Michael Bartuli, Hunter Garlent, Tristan Keck, Darren Mieszkowski

Trainer: Petteri Väkiparta (Head Coach)