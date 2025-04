Kassel Huskies geben die ersten fÃ¼nf AbgÃ¤nge bekannt – Trainerteam genieÃŸt das Vertrauen

Kassel. (PM Huskies) Seit etwa einer Woche gehört die Spielzeit 24/25 nun der Vergangenheit an.

Während im Hintergrund die abgelaufene Saison noch analysiert und abschließende Gespräche geführt werden, können die Kassel Huskies erste Personalentscheidungen in Hinblick auf den neuen Kader bekanntgeben:

Die Schlittenhunde verlassen werden Torhüter Christopher Gibson, die Verteidiger Marc-Olivier Duquette und Yannic Seidenberg sowie die beiden Stürmer David Wolf und Brandon Cutler.

Christopher Gibson wurde als Reaktion auf den verletzungsbedingten Ausfall von Stammtorhüter Brandon Maxwell kurz vor Ende der Transferperiode nachverpflichtet. Seinen Einstand feierte er mit einem Shutout-Sieg im Derby gegen den EC Bad Nauheim. Insgesamt stand der Finne in acht Partien zwischen den Pfosten.

Marc-Olivier Duquette wurde kurz vor Saisonbeginn ein Teil des Rudels. Der großgewachsene Verteidiger stand in 52 Spielen auf dem Eis und steuerte in diesen fünf Tore sowie acht Vorlagen bei.

Nach einer langen Sperre ohne Spielpraxis für beinahe drei volle Spielzeiten, gab Yannic Seidenberg in den Playoffs sein Comeback im Profieishockey. Bevor er in den Playoffs wieder ins Spielgeschehen eingreifen konnte, unterstützte er bereits mehrere Wochen das Team tatkräftig mit seiner Erfahrung.

David Wolf, ehemaliger Nationalmannschafts-Kollege von Seidenberg, wurde zu Jahresbeginn ein Husky. Zuvor lernte er bereits als Trainingsgast eine Weile das Eis der Nordhessen Arena kennen. In insgesamt 24 Spielen zeigte er vollen Einsatz für die Nordhessen.

Brandon Cutler wechselte aus der ECHL an die Fulda. An seiner ersten Europastation erzielte er elf Treffer. Gerade sein spielentscheidender Hattrick beim Sonderzug-Spiel in Freiburg wird in Erinnerung bleiben.

Huskies-Sportdirektor Daniel Kreutzer: „Wir danken allen fünf Spielern für ihren Einsatz im Trikot der Huskies und wünschen ihnen für ihre sportliche sowie persönliche Zukunft alles Gute.“

Nach Abschluss der noch ausstehenden Gespräche, wird es in den kommenden Wochen weitere Personalupdates zu möglichen weiteren Abgängen, aber auch zu ersten Neuzugängen geben.

Trainerteam der Huskies bleibt unverändert

Die Nordhessen setzen auf Beständigkeit hinter der Bande und werden mit dem Trainerteam um Cheftrainer Todd Woodcroft, Co-Trainer Petteri Väkiparta sowie Torwarttrainer Sinisa Martinovic auch in die neue Spielzeit gehen.

Bevor Todd Woodcroft Cheftrainer bei den Kassel Huskies wurde, war er Co-Trainer beim EV Zug in der höchsten Schweizer Spielklasse. In seiner ersten Saison in Nordhessen führte er die Schlittenhunde zur Hauptrundenmeisterschaft. Im Hintergrund arbeitet er aktuell gemeinsam mit Sportdirektor Daniel Kreutzer an der Kaderzusammenstellung für die neue Saison.

In der Saison 23/24 stellte Petteri Väkiparta mit den Lausitzer Füchsen die Schlittenhunde im Playoff-Viertelfinale auf eine harte Probe, schließ sich in der abgelaufenen Spielzeit aber anschließend den Huskies als Co-Trainer an. Der Finne trug maßgeblich dazu bei, dass die Schlittenhunde die beste Defensive der Hauptrunde stellten.

Nachdem er vor mittlerweile zwanzig Jahren in Kassel seine ersten DEL-Einsätze bekam, kehrte Sinisa Martinovic zur letzten Saison in der Funktion als Torwarttrainer zurück nach Nordhessen. Die guten Leistungen der Torhüter der Schlittenhunde, sind so auch auf ihn zurückzuführen.

Die Kassel Huskies freuen sich auf die weitere Zusammenarbeit.

Huskies Sportdirektor Daniel Kreutzer: „Wir sind sehr zufrieden mit der Arbeit unseres Trainerteams in der vergangenen Saison. Es war für uns daher selbstverständlich, die Arbeit mit dem Trio fortsetzen zu wollen. Wir sind froh, unsere Coaches auch in der neuen Spielzeit hinter der Bande stehen zu haben.

Cheftrainer Todd Woodcroft: „Wir befinden uns im Prozess, hier etwas Besonderes aufzubauen. Wir haben eine starke Hauptrunde gespielt, in den Playoffs aber schließlich gesehen, was es wirklich braucht, um eine DEL2-Meisterschaft zu gewinnen. Wir müssen nun das daraus Gelernte auf unser eigenes Spiel übertragen. Jede noch so harte Entscheidung, die wir treffen, wird auf den Erfolg in den Playoffs ausgerichtet sein. Ich freue mich, gemeinsam mit meinen beiden Trainerkollegen und unter dem Management von Derek Dinger und Daniel Kreutzer weiter ein Teil dieses Prozesses zu sein. Unser Erfolg in der kommenden Spielzeit wird maßgeblich von unserer Arbeit jetzt abhängen. An dieser Stelle möchte ich aber auch die Gelegenheit nutzen, mich bei unseren Fans für ihre Leidenschaft und Unterstützung bedanken – wir spüren das uns sind sehr dankbar dafür.“

