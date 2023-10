Kassel Huskies ergÃ¤nzen ihren Trainerstab

Artikel anhören Kassel. (PM Huskies) Die Kassel Huskies arbeiten seit neuestem mit Jack Hartigan zusammen. Der in Bedford, Kanada geborene 35-Jährige arbeitet seit über...

Kassel. (PM Huskies) Die Kassel Huskies arbeiten seit neuestem mit Jack Hartigan zusammen.

Der in Bedford, Kanada geborene 35-Jährige arbeitet seit über 10 Jahren als Goalie-Coach im Profibereich. Seit 2018 ist er in dieser Funktion in der DEL und DEL2 tätig. Bad Tölz und Freiburg waren seine ersten Stationen, bei den Wölfen war er in der Saison 2020/2021 als Assistenz-Trainer angestellt. Die vergangenen beiden Spielzeiten betreute Hartigan die Torhüter der Ravensburg Towerstars und Nürnberg Ice Tigers.

Die Kassel Huskies freuen sich auf die gemeinsame Zusammenarbeit.

Huskies-Geschäftsführer Joe Gibbs: „Jack Hartigan wird seine langjährige Erfahrung ab sofort unseren drei Torhütern zur Verfügung stellen, sodass sie sich auch im Laufe der Saison weiterhin verbessern können. Sofern es die Zeit erlaubt, wird Jack diese Saison auch unseren EJK-Torhütern weiterhelfen.“

Jack Hartigan: „Kassel ist eine großartige Stadt und die Huskies sind eine großartige Organisation. Ich freue mich sehr darauf den Torhütern zu helfen und mit dem Team zu arbeiten.“

