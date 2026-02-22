Kassel Huskies entfÃ¼hren drei Punkte beim Spitzenreiter Krefeld Pinguine

Krefeld. (RS) Am 48. Spieltag der DEL2-Hauptrunde kam es in der Yayla Arena zum absoluten Topspiel zwischen den Krefeld Pinguine und den Kassel Huskies.

Der Spitzenreiter aus der Seidenstadt empfing den Tabellenzweiten aus Nordhessen mit zehn Punkten Vorsprung. Mit einem Sieg nach regulÃ¤rer Spielzeit hÃ¤tten die Schwarz-Gelben Platz eins vorzeitig sichern kÃ¶nnen. Kassel musste auf Topscorer Tyler Benson verzichten, der nach einem Foul am Freitag fÃ¼r drei Spiele gesperrt wurde. DafÃ¼r standen Cheftrainer Todd Woodcroft sowie Kaspars Daugavins wieder zur VerfÃ¼gung, die beide bei Olympia aktiv waren. 8029 Zuschauer sorgten fÃ¼r eine ausverkaufte und stimmungsvolle Kulisse, darunter Ã¼ber 500 GÃ¤ste aus Kassel.

Krefeld startete mit viel Druck. In der neunten Minute kam Max Newton frei vor Philipp Maurer an die Scheibe, verzog jedoch. Der Abpraller landete bei Philip Gogulla, der zur 1:0-FÃ¼hrung einschob. Wenig spÃ¤ter bot sich den GÃ¤sten die erste Ãœberzahlchance, doch der Defensivverbund der Pinguine arbeitete konzentriert. Simon SchÃ¼tz prÃ¼fte Danny aus den Birken mit einem Distanzschuss. Die Partie war intensiv und von hohem Tempo geprÃ¤gt.

Im zweiten Drittel Ã¼bernahmen die Huskies phasenweise die Kontrolle. Daniel Bruch hatte in Unterzahl eine gute MÃ¶glichkeit und versuchte es spÃ¤ter mit einem Bauerntrick, doch Maurer blieb aufmerksam. Kassel erhÃ¶hte den Druck, wÃ¤hrend Krefeld auf Konter lauerte. Trotz weiterer AbschlÃ¼sse auf beiden Seiten blieb es nach 40 Minuten beim knappen 1:0 fÃ¼r die Hausherren.

Nach der Pause drÃ¤ngte Kassel auf den Ausgleich und wurde im Powerplay belohnt, als Valenti zum 1:1 traf. In der 52. Minute drehte Keck die Partie mit dem Treffer zum 1:2. Krefeld hatte nun MÃ¼he, wieder Zugriff zu bekommen. In der 57. Minute war es erneut Keck, der mit seinem zweiten Tor des Abends auf 1:3 erhÃ¶hte. Thomas Popiesch nahm daraufhin Danny aus den Birken fÃ¼r einen sechsten Feldspieler vom Eis. In Ãœberzahl gelang Marcel MÃ¼ller noch der Anschlusstreffer zum 2:3, doch am Ende blieb es beim AuswÃ¤rtssieg der Kassel Huskies, die damit den RÃ¼ckstand auf die Krefeld Pinguine auf sieben Punkte verkÃ¼rzten.

FÃ¼r die Krefelder geht es am Freitag in Kaufbeuren weiter, bevor am Sonntag die Lausitzer FÃ¼chse an der WestparkstraÃŸe zu Gast sind.

Die Huskies reisen am Freitag in die Lausitz und erwarten am Sonntag die Starbulls aus Rosenheim zum nÃ¤chsten Topspiel.

Trainerstimmen zum Spiel





Endergebnis:

Krefeld Pinguine â€“ EC Kassel Huskies 2:3 (1:0, 0:0, 1:3)

Aufstellungen:

Krefeld Pinguine: aus den Birken (Blumenkamp) â€“ Korus, Vandane; KÃ¶hler, Dybowski; Konze, Mebus â€“ Gogulla, Newton,Santos; MÃ¼ller, Matsumoto, Bruch; WeiÃŸ, Payerl, Cerny; Zengerle, MÃ¤kitalo.

Trainer: Thomas Popiesch.

EC Kassel Huskies: Maurer (Shilin) â€“ MÃ¼nzenberger, Wilde; Bodnarchuk, MÃ¼ller; Bender, SchÃ¼tz; Stadler â€“ Daugavins, Hoelscher, Garlent; Keck, Turgeon, Mieszkowski; Braun, Weidner, Valenti; Bartuli, Rutkowski.

Trainer: Todd Woodcroft.

Statistik:

Tore: 1:0 (08:24) Gogulla (Newton) PP5-4, 1:1 (47:24) Valenti (Keck/Wilde) PP5-4, 1:2 (51:18) Keck (MÃ¼ller), 1:3 (57:01) Keck (Mieszkowski/Bender), 2:3 (58:04) MÃ¼ller (Santos/Newton) PP6-5

Strafminuten: Krefeld 10, Kassel 10

Schiedsrichter: Cespiva/Janssen

Zuschauer: 8.029