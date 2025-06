Kassel Huskies bestÃ¤tigen Mitchell Hoelscher

Kassel. (PM Huskies) Die Kassel Huskies verpflichten den kanadischen Stürmer Mitchell Hoelscher.

Der 25-Jährige kommt gebürtig aus Waterloo, Ontario. Dort lernte der Center auch das Eishockeyspielen. Von 2017 bis 2020 lief Hoelscher für die Ottawa 67’s in der kanadischen Nachwuchsliga OHL auf. 2018 wurde der Linksschütze in der sechsten Runde an Position 172 von den New Jersey Devils gedraftet. Von 2020 bis 2024 schnürte Hoelscher in den nordamerikanischen Minor Leagues die Schlittschuhe, zuletzt für die Springfield Thunderbirds (AHL) und Orlando Solar Bears (ECHL). Insgesamt absolvierte er 88 Spiele (23 Punkte) in der AHL und 92 Spiele (92 Punkte) in der ECHL.

Zur vergangenen Spielzeit wechselte Hoelscher zum ersten Mal nach Europa. Für den slowakischen Erstligisten HC Slovan Bratislava erzielte er 46 Punkte (20 Tore) in 58 Spielen.

Hoelscher wird bei den Schlittenhunden eine Kontingentstelle besetzen und mit der Rückennummer 44 auflaufen.

Die Kassel Huskies freuen sich auf die gemeinsame Zusammenarbeit.

Huskies Sportdirektor Daniel Kreutzer: „Mitch ist ein Center, der in allen drei Zonen viel Energie auf das Eis bringt. Er ist technisch stark, arbeitet hart in beide Richtungen und hat einen starken Schuss. Mitch kann das Spiel sehr gut lesen. Mit seiner versierten und harten Spielweise wird er sicherlich ein unangenehmer Gegenspieler für die anderen Teams werden. Ich freue mich sehr, dass wir die Verpflichtung realisieren konnten.“

Mitchell Hoelscher: „Ich freue mich sehr, mich den Kassel Huskies anzuschließen. Aktuell befinde ich mich in Ontario und bereite mich auf die kommende Saison vor. Ich hoffe, ihr habt alle einen tollen Sommer – wir sehen uns bald!“

Der aktuelle Huskies-Kader für die DEL2 Saison 2025/26 (Stand 12.06.2025)

Trainer: Todd Woodcroft, Petteri Väkiparta, Sinisa Martinovic

Tor: Brandon Maxwell, Philipp Maurer

Verteidigung: Bode Wilde, Marco Müller, Ben Stadler, Andrew Bodnarchuk, Tim Bender, Markus Freis, Simon Schütz

Sturm: Christian Schiling, Jake Weidner, Maciek Rutkowski, Laurin Braun, Tyler Benson, Alec Ahlroth, Yannik Valenti, Michael Bartuli, Clemens Sager, Mitchell Hoelscher, Darren Mieszkowski, Hunter Garlent, Tristan Keck, Hans Detsch, Dominic Turgeon

