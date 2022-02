Kassel: Gelungenes Neilson-DebÃ¼t, Trivino wieder da!

Kassel. (PM Huskies) Beim ersten Spiel unter Neu-Cheftrainer Corey Neilson konnten die Kassel Huskies gegen stark ersatzgeschwächte Lausitzer Füchse einen 5:3-Heimsieg einfahren. Mit von...

Kassel. (PM Huskies) Beim ersten Spiel unter Neu-Cheftrainer Corey Neilson konnten die Kassel Huskies gegen stark ersatzgeschwächte Lausitzer Füchse einen 5:3-Heimsieg einfahren.

Mit von der Partie war nach gut drei Monaten Verletzungspause auch wieder Corey Trivino. Für den kanadischen Stürmer saß Troy Rutkowski als überzähliger Ausländer draußen. Dazu fehlten der gesperrte Shevyrin und die angeschlagenen Ribnitzky und Laub. Jake Weidner und Tim Lucca Krüger gaben dafür auch ihr Comeback.

Von Anfang an hielten die Nordhessen das Tempo hoch. In einem unterhaltsamen Spiel waren Großchancen jedoch anfangs eher Mangelware. Die beste Phase hatten die Huskies Mitte des Drittels. Und dies konnten sie auch gleich nutzen. In Überzahl traf Brett Cameron aus dem Gewühl zum 1:0.

Mit diesem Zwischenstand ging es in den zweiten Abschnitt, in dem dann die Tore fallen sollten. Anfangs erhöhten die Huskies durch Broda aus zentraler Position vor dem Tor und Granz per Schlenzer aus dem Halbfeld auf 3:0. Es folgt eine Phase mit drei Toren in nicht einmal zwei Minuten. Zunächst traf Mäkitalo für die Gäste im Konter, dann netzte Hans Detsch nach schöner Kombination mit Trivino ein, ehe Quenneville wieder für die Füchse verkürzen konnte.

So ging es mit einer 4:2-Führung der Schlittenhunde in das Schlussdrittel. Dort waren dann gut vier Minuten gespielt, als Tim Lucca Krüger den fünften Kasseler Treffer markieren konnte. Der Stürmer hatte dabei auch etwas Glück, da die Scheibe über den Innenpfosten und Füchse-Goalie Velm den Weg über die Linie fand. Zwar kamen die Gäste durch Mäkitalo nochmals auf die Anzeigetafel, am Ausgang der Partie sollte dies aber nichts mehr ändern. 1744 Fans in der Eissporthalle sorgten für eine fantastische Stimmung und feierten am Ende mit ihrer Mannschaft den verdienten Heimsieg gegen die Lausitzer Füchse.

Tore:

1:0 – Cameron (MacQueen, Trivino)

2:0 – Broda (Granz, MacQueen)

3:0 – Granz (Broda, MacQueen)

3:1 – Mäkitalo (Quenneville, Carson)

4:1 – Detsch (Trivino, Granz)

4:2 – Quenneville (Mäkitalo, Valentin)

5:2 – Krüger (Tramm, Broda)

5:3 – Mäkitalo (Valentin, Quenneville)