Kassel, Frankfurt, Deggendorf, Landshut und MÃ¼nchen: Die WM-Vorbereitungsheimspiele sind terminiert

München. (PM DEB) Am 10. April 2023 startet die Herren-Nationalmannschaft in die Vorbereitung auf die vom 12. bis 28. Mai stattfindende 2023 IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft in Tampere (FIN) und Riga (LAT).

Die Maßnahme ist in vier Phasen aufgegliedert, wovon drei Phasen in Deutschland und eine Phase in der Slowakei durchgeführt werden. Für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bund e.V. (DEB) sind in dieser Zeit sieben Testspiele angesetzt – fünf der Partien werden in heimischen Arenen ausgetragen.

Der Heim-Spielplan der deutschen Nationalmannschaft

13.04.2023 | 19:30 in Kassel | Deutschland – Tschechien

15.04.2023 | 17:00 in Frankfurt | Deutschland – Tschechien

20.04.2023 | 19:30 in Deggendorf | Deutschland – Österreich

22.04.2023 | 17:00 in Landshut | Deutschland – Österreich

09.05.2023 | 19:30 in München | Deutschland – USA

Nach der rund vierwöchigen Vorbereitungsphase, wird das Team um den neuen Bundestrainer Harold Kreis am 10. Mai nach Tampere (FIN) aufbrechen und dort am 12. Mai das erste WM-Gruppenspiel gegen Schweden absolvieren.

DEB-Bundestrainer Harold Kreis: „Die Vorbereitungsspiele auf die Weltmeisterschaft sind sowohl für die Mannschaft als auch für das gesamte Trainerteam eine gute, aber auch wichtige Möglichkeit uns im Wettbewerb näher kennenzulernen und hierbei natürlich ebenfalls an unseren Spielsystemen zu arbeiten.“

DEB-Sportdirektor Christian Künast: „Wir freuen uns auf eine WM-Vorbereitung mit vier sehr guten Gegnern. Mit Tschechien, dem Bronzemedaillengewinner der letzten Weltmeisterschaft, wartet zu Beginn gleich eine große Herausforderung auf uns. In Phase zwei treffen wir im Derby mit Österreich auf eine robuste Mannschaft. Die Slowakei ist ein Gegner, welcher vom Tempo immer auf einem internationalen Top Level unterwegs ist. Das letzte Spiel in München gegen die USA ist ein absolutes Highlight und nochmal ein super Abschluss einer sehr anspruchsvollen WM-Vorbereitung.“

