Kassel feiert AuswÃ¤rtssieg beim TabellenfÃ¼hrer

Kassel. (PM Huskies) Die Kassel Huskies haben das abschließende Auswärtsspiel der diesjährigen DEL2- Hauptrunde gewonnen. 5:2 hieß es am Ende aus Sicht der Schlittenhunde...

Kassel. (PM Huskies) Die Kassel Huskies haben das abschließende Auswärtsspiel der diesjährigen DEL2- Hauptrunde gewonnen.

5:2 hieß es am Ende aus Sicht der Schlittenhunde bei Tabellenführer Dresden.

89 Sekunden waren in der sächsischen Landeshauptstadt gespielt, da brachte Mitch Wahl die Huskies bereits in Führung. Ein Zuspiel von Joel Broda verwertete der Center aus zentraler Position vor dem Tor. Etwas mehr als zwei Minuten später konnten die Nordhessen ihre Führung sogar ausbauen. Über Shevyrin und Trivino kam die Scheibe zu Topscorer Jamie MacQueen, der auf 2:0 für die Schlittenhunde stellte. Nachdem die Eislöwen diesen Schock verdaut hatten, kam der Tabellenführer besser in die Partie und folglich auch zum Ausgleich. Knobloch behielt bei einem Gewühl vor Jerry Kuhn die Übersicht. Und 31 Sekunden vor der ersten Sirene markierten die Eislöwen durch einen Kolb-Schlagschuss von der blauen Linie zum Ausgleich.

Doch auch zu Beginn des Mittelabschnitts erwischten die Huskies einen guten Start und erspielten sich einige gefährliche Torgelegenheiten, zunächst jedoch ohne Erfolg. So mussten die Mannen von Corey Neilson bis zur 31. Minute warten, ehe der dritte Treffer fiel. Erneut war Jamie MacQueen zur Stelle, diesmal im Nachschuss nach vorherigem Rausch-Abschluss. Auf der Gegenseite verhinderte Jerry Kuhn, dass die Hausherren wieder zum Ausgleich kommen konnten.

So gingen die Huskies mit einem knappen Vorsprung in das dritte Drittel, wo sie zunächst wieder für Gefahr vor dem Tor von Eislöwen-Goalie Schwendener sorgen konnten. Doch ein weiterer Treffer sollte (noch) nicht fallen. Auf der Gegenseite hatten die Nordhessen etwas Glück, als die Scheibe im eigenen Torraum trudelte und von Hans Detsch geklärt werden konnte. Kurz darauf parierte Kuhn einen Alleingang von Rundqvist stark. Getrennt wurden diese beiden Szenen vom vierten Treffer der Huskies. Nach gewonnenem Offensiv-Bully zog Stephan Tramm einfach mal ab. Die Scheibe flog an Freund und Feind vorbei in die Maschen des Dresdner Tores. In den Schlussminuten warfen die Eislöwen alles nach vorne, fanden aber keinen Weg vorbei an der gut aufgelegten Kasseler Hintermannschaft und einem wieder einmal sehr starken Jerry Kuhn. 21 Sekunden vor dem Ende besorgte Joel Keussen aus dem eigenen Drittel heraus mit dem Treffer ins verwaiste Eislöwen-Tor für den 5:2-Endstand.

Einigung zwischen DEL und DEL2: In dieser Saison wird es nur einen Absteiger statt zwei geben. Die sportliche Qualifikation des Meisters der DEL2 bleibt unberührt. Wie gefällt Ihnen dieser Kompromiss? Man hätte den Abstieg ganz aussetzen sollen und ggf. Franfurt im Falle eines Aufstiegs aufnehmen sollen.

Ein vernünftiger Kompromiss

Man hätte Abstieg aus der DEL und Aufsteig aus der DEL2 komplett aussetzen sollen

Man hätte bei zwei Absteigern bleiben sollen Ergebnisse Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Tore

0:1 – Wahl (Broda)

0:2 – MacQueen (Trivino, Shevyrin)

1:2 – Knobloch (Drews, Riedl)

2:2 – Kolb (Andres, Karlsson)

2:3 – MacQueen (Rausch)

2:4 – Tramm (Shevyrin, MacQueen)

2:5 – Keussen