Kassel: Erste Testspiele terminiert â€“ Zweimal gegen Dresden und in Hannover

Kassel. (PM Huskies) Zwar sind es noch einige Wochen bis zum Auftakt der DEL2-Saison 2022/23, die ersten Testspiele der Kassel Huskies sind nun aber bereits terminiert.

Am 2. September treffen die Huskies ab 19:30 Uhr in der heimischen Eissporthalle auf die Dresdner Eislöwen. Eine Woche später (ebenfalls ab 19:30 Uhr) sind die Nordhessen dann in der sächsischen Landeshauptstadt zu Gast. Die beiden Duelle mit den Eislöwen werden sicherlich zwei sehr interessante Tests gegen den letztjährigen Tabellenzweiten der DEL2 Hauptrunde.

Am Sonntag, den 4. September trifft das Team von Neu-Trainer Bo Subr auf die Hannover Scorpions. Erstes Bully in der EISARENA in Mellendorf ist dann bereits um 16 Uhr.

Weitere Testspiele sind momentan in Planung und werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Die Testspiele in der Übersicht:

Freitag, 02.09.2022 – 19:30 Uhr – EC Kassel Huskies vs. Dresdner Eislöwen

Sonntag, 04.09.2022 – 16:00 Uhr – Hannover Scorpions vs. EC Kassel Huskies

Freitag, 09.09.2022 – 19:30 Uhr – Dresdner Eislöwen vs. EC Kassel Huskies