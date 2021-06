Kaspars Daugavins zum SCB

Bern. (PM SCB) Der SCB hat den Letten Kaspars Daugavins mit einem Vertrag über zwei Jahre verpflichtet. Der 33-jährige Stürmer spielte zuletzt bei Vityaz...

Bern. (PM SCB) Der SCB hat den Letten Kaspars Daugavins mit einem Vertrag über zwei Jahre verpflichtet.

Der 33-jährige Stürmer spielte zuletzt bei Vityaz Podolsk in der KHL und erzielte dort in 58 Spielen 49 Scorerpunkte (17 Tore / 32 Assists). An der Weltmeisterschaft in Riga war Kaspars Daugavins Captain der lettischen Nationalmannschaft.

Der als Center und Flügel einsatzbare Stürmer, der 185 cm gross und 100 kg schwer ist, gilt als ausgezeichneter Schlittschuhläufer und verfügt über sehr gutes Spielverständnis. Kaspars Daugavins kennt ausserdem das Schweizer Eishockey bestens. Er spielte in der Saison 2013/14 für Genf-Servette und kam dort in 56 Spielen auf 57 Scorerunkte (23 Tore / 34 Assists).

«Kaspars Daugavins kommt aus seiner bisher besten Saison in der KHL. Er ist ein Leader und ein kompletter Spieler mit viel Erfahrung, der in jeder Situation einsetzbar ist», sagt Sportchef Andrew Ebbett.

Leo Girod neuer Assistenztrainer

Der SCB hat den französisch-kubanischen Doppelbürger Leo Girod für die kommenden zwei Jahre als Videocoach und Datenanalysten engagiert. Der 26-jährige Leo Girod war zuletzt beim HC Lausanne tätig.

Try out für Timothy Kast

Mit Beginn des Eistrainings Ende Juli wird der Stürmer Timothy Kast (zuletzt drei Jahre bei Genf-Servette) ein sogenanntes Tryout beim SCB absolvieren.