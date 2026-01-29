Karriereende von Verteidiger Anthony Rouiller

Basel. (PM EHC) Der EHC Basel gibt das Karriereende eines Spielers bekannt, der den Club in den vergangenen Saisons sportlich wie menschlich geprägt hat.

Verteidiger Anthony Rouiller beendet seine Profikarriere aus gesundheitlichen Gründen.

Anthony Rouiller stiess in der Saison 2013/14, und dann wieder 2023/24 zum EHC Basel und entwickelte sich rasch zu einer Stütze in der Defensive. Mit seiner kreativen, offensiven Spielweise, seiner Übersicht und seinem Spielverständnis brachte er wichtige Impulse auf die Eisfläche. In seiner ersten Saison feierte er gemeinsam mit dem Team den Gewinn des National Cups.

In seiner weiteren Spielzeit beim EHC Basel liessen verletzungsbedingte Umstände jedoch nicht mehr viel zu, trotz grossem Einsatz, Professionalität und unermüdlichem Willen. Nach reiflicher Überlegung hat sich Anthony Rouiller nun dazu entschieden, seine aktive Laufbahn zu beenden.

Sportchef Kevin Schläpfer sagt dazu: „Das Karriereende von Anthony Rouiller bedauere ich sehr. Es war immer eine Freude, ihn Eishockey spielen zu sehen. Mit seiner kreativen und offensiven Spielweise wird er in der Schweizer Eishockeylandschaft fehlen. Ich durfte ihn bereits als jungen Spieler trainieren und habe schon damals erkannt, dass er für das Schweizer Eishockey eine grosse Bereicherung sein wird. Ich wünsche ihm und seiner Familie für die Zukunft nur das Beste.“

Der EHC Basel bedankt sich bei Anthony Rouiller herzlich für seinen Einsatz, seine Loyalität und seine Professionalität. Er war Teil einer erfolgreichen Phase der Mannschaft und trug mit seiner Spielweise und Erfahrung wesentlich zur Entwicklung des Teams bei. Der EHC Basel wünscht Anthony Rouiller für seinen weiteren Lebensweg viel Kraft, Gesundheit und Erfolg.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!