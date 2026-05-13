Karriereende und Rückkehr an alte Wirkungsstätte: Alex Heinrich wird Teamkoordinator der Kassel Huskies

Kassel. (PM Huskies) Mit 38 Jahren beendet Alex Heinrich seine Profikarriere und wird fortan wieder für seinen Heimatclub aktiv.

Bei den Kassel Huskies übernimmt er mit Wirkung zum 1.9.2026 den Posten des Teamkoordinators.

Alex Heinrich, Sohn von Herbert Heinrich, wuchs in Kassel auf und lernte das Eishockeyspielen in der damaligen Eissporthalle. Bereits in der Saison 04/05 absolvierte Heinrich für seine Huskies die ersten DEL-Einsätze.

In den folgenden Jahren kam er zudem auch für die Grizzly Adams Wolfsburg sowie auf Leihbasis für die Eispiraten Crimmitschau zu Einsätzen. Nach dem erneuten Aufstieg in die DEL wechselte der Verteidiger zurück nach Nordhessen und sollte seine Schlittenhunde so schnell nicht mehr verlassen. Trotz der Insolvenz und des Neustarts in der Hessenliga blieb „Heini“ den Huskies treu. So wurde er zu einem der Schlüsselspieler auf dem Weg des Clubs zurück in die DEL2. 2014 feierte er mit seinem Team den Wiederaufstieg in die DEL2, 2016 schließlich den Gewinn der DEL2-Meisterschaft. Von 2018 bis 2020, seinen zwei letzten Spielzeiten in Kassel, führte er die Schlittenhunde als Kapitän aufs Eis.

Nach sechs weiteren Saisons für die Hannover Scorpions beendet Alex Heinrich nun seine eindrucksvolle Eishockeykarriere. Für die Kassel Huskies absolvierte der Verteidiger ganze 585 Partien für die Huskies – nur vier Spieler kamen auf mehr Einsätze. Dabei erzielte er 151 Tore und bereitete 193 weitere Treffer vor.

Neben seiner Eishockeykarriere absolvierte Heinrich eine kaufmännische Ausbildung. Über die letzten zwei Jahre unterstütze er das Management der Kassel Huskies, insbesondere in den Sommermonaten, zudem bei administrativen Aufgaben. Ab September wird er nun das Amt des Teamkoordinators übernehmen.

Die Kassel Huskies freuen sich über die Rückkehr Alex Heinrichs und auf die bevorstehende weitere Zusammenarbeit.

Huskies-Geschäftsführer Derek Dinger: „Mit Alex gewinnen wir jemanden, der den Eishockeyalltag aus erster Hand kennt und um die Bedürfnisse einer Mannschaft im täglichen Bereich weiß. Durch seine langjährige Eishockeykarriere bringt er die Perspektive aus der Kabine mit, gleichzeitig konnte er über die letzten Jahre bereits die Abläufe abseits des Eises innerhalb unserer Organisation kennenlernen. Die Kombination aus sportlicher Erfahrung und seinem bewiesenen organisatorischem Verständnis macht ihn zu einer idealen Besetzung für die Position des Teamkoordinators.“

Huskies-Sportdirektor Daniel Kreutzer: „Die Anforderungen im Management eines Teams abseits der Kaderplanung sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen und werden immer komplexer. Umso wichtiger ist es, diese Aufgaben zentral in einer Person zu bündeln. Mit „Heini“ haben wir dafür die richtige Besetzung gefunden, die die Mannschaft, die Abläufe und die Anforderungen des professionellen Eishockeys bestens kennt.“

Florian Böhm (Prokurist Kassel Huskies): „Wir freuen uns sehr, Alex nun dauerhaft in unserem Managementteam begrüßen zu können. Bereits in den vergangenen beiden Jahren war es Teil unseres gemeinsamen Plans, ihn an Aufgaben abseits des Eises heranzuführen. Dabei hat er schnell gezeigt, dass er seine Erfahrung und vor allem seine Teammentalität auch in diesem Bereich hervorragend einbringt. Umso mehr freuen wir uns, dass er uns künftig wie vorgesehen in der Rolle des Teamkoordinators verstärken wird.“

Alexander Heinrich: „Nach den vergangenen Jahren in Hannover jetzt wieder nach Kassel zurückzukehren, bedeutet mir unglaublich viel. Kassel ist meine Heimat und die Huskies waren immer ein großer Teil meines Lebens. So viele Spiele für diesen Club absolvieren zu dürfen, war etwas ganz Besonderes – umso mehr freue ich mich, nun auch nach meiner aktiven Karriere weiterhin ein Teil der Organisation zu sein. Die neue Aufgabe als Teamkoordinator ist für mich eine spannende Chance, noch einmal eine andere Perspektive auf das professionelle Eishockey kennenzulernen und meine Erfahrungen künftig abseits des Eises einzubringen. Ich bin dankbar für das Vertrauen der Verantwortlichen und freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team die nächsten Schritte zu gehen.“