Karriereende: Tilo Schwittek verlässt den Phoenix

Grefrath. (PM GEG) Nach vier aktiven Spielzeiten auf dem Eis und zwei weiteren Saisons als Co-Trainer neben Christian Tebbe an der Grefrather Bande ist für Tilo Schwittek bei den Blau-Gelben Schluss.

Der heute 32-jährige Verteidiger war zur Saison 2020/21 vom GSC Moers an die Niers gewechselt und entwickelte sich in Grefrath schnell zu einer festen Größe – sowohl sportlich als auch menschlich. In insgesamt 41 Partien im blau-gelben Trikot erzielte Schwittek 13 Tore und bereitete weitere 24 Treffer vor. Doch seine Bedeutung für das Team ging weit über Statistiken hinaus: Als Führungsspieler übernahm er Verantwortung, ging voran und prägte die Mannschaft mit seiner Erfahrung aus höheren Spielklassen.

Nach vier aktiven Spielzeiten auf dem Eis folgte 2024 der nächste Schritt: der Wechsel hinter die Bande. Gemeinsam mit seinem langjährigen Weggefährten Christian Tebbe übernahm Schwittek das Traineramt der Regionalliga-Mannschaft. Auch in dieser Rolle brachte er seine Qualitäten ein, unterstützte die Entwicklung des Teams und blieb eine wichtige Bezugsperson innerhalb der Kabine.

Im Laufe der vergangenen Saison zeichnete sich jedoch ab, dass sich die Anforderungen im Berufsleben zunehmend schwerer mit der zeitintensiven Arbeit im Eishockey vereinbaren lassen. Als Familienvater und durch eine berufliche Weiterentwicklung standen Schwittek immer weniger Kapazitäten für das Ehrenamt zur Verfügung, das gerade im leistungsorientierten Amateurbereich ein hohes Maß an Engagement erfordert.

Nun hat sich Tilo Schwittek endgültig vom aktiven Eishockey verabschiedet.

Trainer Christian Tebbe blickt mit großer Wertschätzung auf die gemeinsame Zeit zurück: „Tilo ist mit mir gemeinsam 2020 aus Moers nach Grefrath gewechselt. Wir haben uns immer super verstanden, sowohl auf, als auch neben dem Eis. 2024 haben wir dann gemeinsam den Schritt ins Traineramt gewagt. Für die gemeinsame Zeit und enge Zusammenarbeit bin ich ihm sehr dankbar. Der Verein und ich wünschen Tilo privat wie beruflich alles erdenklich Gute.“

Mit dem Ausscheiden von Schwittek verliert die Grefrather EG nicht nur einen ehemaligen Leistungsträger, sondern auch eine Identifikationsfigur, die den Weg des Phoenix in den vergangenen Jahren entscheidend mitgeprägt hat.

Unterdessen richtet sich der Blick beim Verein bereits nach vorne: Christian Tebbe wird die sportliche Verantwortung künftig allein tragen, während im Hintergrund die Kaderplanungen für die kommende Saison auf Hochtouren laufen. Nach der Mitgliederversammlung am 7. Mai soll schließlich auch die aktive Vorbereitung auf die neue Spielzeit beginnen.

Der Name Tilo Schwittek wird in Grefrath dennoch in bester Erinnerung bleiben – als Spieler, als Trainer und als Persönlichkeit, die den Phoenix nachhaltig geprägt hat.