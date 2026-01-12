Karriereende fÃ¼r Tobias Brazda!

Ratingen. (PM Ice Aliens) Leider mÃ¼ssen die Ice Aliens zu Wochenbeginn schlechte Nachrichten Ã¼bermitteln.

Ein â€žRatinger Jungeâ€œ, der seit Ã¼ber 9 Jahren fÃ¼r die Ice Aliens auf dem Eis stand, muss verletzungsbedingt seine Schlittschuhe an den Nagel hÃ¤ngen. „Tobi, wir danken Dir fÃ¼r alles, was Du in den letzten Jahren fÃ¼r diesen Verein geleistet hast. Man sieht sich in der Halle. Mach es gut!“, so der Klub in der Pressemitteilung.

Tobi Brazda richtet zu seinem Karriereende noch ein paar Worte an alle Beteiligten: â€žNach vielen Jahren im Eishockey habe ich die Entscheidung getroffen, meine aktive Karriere zu beenden. Dieser Schritt fÃ¤llt mir nicht leicht, denn der Sport hat mein Leben Ã¼ber lange Zeit geprÃ¤gt, und ich habe vieles â€“ wenn nicht alles â€“ dem Eishockey untergeordnet. Ich bin unglaublich dankbar fÃ¼r all das, was mir dieser Sport geschenkt hat â€“ vor allem fÃ¼r die vielen Freundschaften, die Ã¼ber die Jahre entstanden sind und weit Ã¼ber das Eis hinausgehen. Ein besonderer Dank gilt meiner Familie und besonders meiner Frau Vanessa, die mich gerade in der langen und herausfordernden Reha-Zeit mit unendlicher Geduld, StÃ¤rke und RÃ¼ckhalt unterstÃ¼tzt und immer an mich geglaubt hat. Ohne sie wÃ¤re dieser Weg so nicht mÃ¶glich gewesen.

Mein Dank gilt auÃŸerdem all meinen Vereinen, die mich auf meinem Weg begleitet und geprÃ¤gt haben: der DÃ¼sseldorfer EG, den Essen Moskitos, dem EC Bad Nauheim und natÃ¼rlich ganz besonders meinem Heimatverein, den Ratinger Ice Aliens. Jeder dieser Clubs hat einen wichtigen Teil zu meiner Entwicklung beigetragen. In Ratingen mÃ¶chte ich mich zudem ausdrÃ¼cklich beim gesamten Vorstand fÃ¼r die geleistete Arbeit und das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Ein besonderer Dank gilt auÃŸerdem Wilfried Tursch fÃ¼r die stets herzliche und freundschaftliche Zusammenarbeit â€“ auch abseits des Eises. Nicht zuletzt danke ich von Herzen den Fans und Zuschauern der Ratinger Ice Aliens, die den Verein Ã¼ber all die Jahre hinweg durchgÃ¤ngig und mit groÃŸer Leidenschaft unterstÃ¼tzt haben â€“ in guten wie in schwierigen Zeiten. Eure Treue und euer RÃ¼ckhalt waren etwas ganz Besonderes und haben jedes Spiel in Ratingen einzigartig gemacht. Besonders stolz macht es mich, meine gesamte Laufbahn Ã¼ber gemeinsam mit meinem Bruder auf dem Eis gestanden zu haben. Diese gemeinsamen Momente sind fÃ¼r mich etwas ganz Besonderes und werden mich ein Leben lang begleiten. Dem Eishockey werde ich auch in Zukunft treu bleiben. Wie und in welcher Funktion, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen â€“ sicher ist jedoch, dass dieser Sport weiterhin ein wichtiger Teil meines Lebens bleiben wird.

Ich blicke mit Dankbarkeit und Stolz auf meine Karriere zurÃ¼ck und freue mich nun auf einen neuen Lebensabschnitt, den ich mit derselben Leidenschaft und Entschlossenheit angehen werde, die mich auch im Eishockey begleitet hat.â€œ

Der 2. Vorsitzende Wilfried Tursch bedankt sich bei Tobi fÃ¼r eine unvergessliche Zeit: â€ž9 Jahre lang hat sich Tobi Brazda in jedem Spiel mit Herzblut und Leidenschaft eingesetzt und alles gegeben. Sein Einsatz fÃ¼r den Eishockeysport und unseren Verein, die Ratinger Ice Aliens, ist beispiellos. Nun muss Tobi schweren Herzens seine Eishockeykarriere aufgrund einer schweren Schulterverletzung beenden. Fast 200 Spiele in der Regionalliga mit annÃ¤hernd 100 Toren, 170 Assists und 480 Strafminuten zeugen von 9 groÃŸartigen Jahren, die er mit 2 Meisterschaften krÃ¶nen konnte. Er ist uns in den Jahren trotz stÃ¤ndiger anderweitiger verlockender Angebote immer treu geblieben, das wissen wir alle bei den Ratinger Ice Aliens sehr zu schÃ¤tzen und ziehen den Hut davor. Danke fÃ¼r eine gemeinsame unvergessliche Zeit, Tobi.â€œ

Cheftrainer Frank Gentges bedauert den schwerwiegenden sportlichen Abgang sehr: „Seine Entscheidung war fÃ¼r mich schon seit letzter Saison absehbar. Nach so schweren Schulterverletzungen ist das jetzt leider die logische Konsequenz. Tobi hat es nach erneuter Operation und langer Reha-Zeit auch diese Saison nochmals versucht, aber seine Schulter lÃ¤sst es einfach nicht mehr zu. FÃ¼r ihn persÃ¶nlich ist das mit gerade erst 30 Jahren sehr schade und fÃ¼r uns als Mannschaft ein herber Verlust, wenn der etatmÃ¤ÃŸige Center der ersten Reihe jetzt komplett weg ist. Ich persÃ¶nlich habe Tobi nach seiner DNL-Zeit in DÃ¼sseldorf schon in Essen in der Oberliga im Team gehabt, daher kenne ich seine MentalitÃ¤t genau und weiÃŸ, wie schwer ihm das jetzige Ende durch eine Verletzung fÃ¤llt. FÃ¼r seinen weiteren Weg wÃ¼nsche ich Ihm alles erdenklich Gute.“

