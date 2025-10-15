Kölner Haie brauchen eine neuen Headcoach! Kari Jalonen kehrt nach der Saison in seine Heimat zurück

Köln. (PM Haie) Haie-Cheftrainer Kari Jalonen wird nach der Saison 2025/2026 in seine finnische Heimat zurückkehren.

Der gemeinsame Vertrag bei den Kölner Haien, der bis Saisonende 2026 datiert ist, wird nicht verlängert.

Haie-Sportdirektor Matthias Baldys: „Wir sind vom ersten Tag an, seit Kari Jalonen bei uns ist, in engem Austausch und vertrauensvoller Kommunikation mit ihm. Auch Karis Lebensplanung war dabei immer wieder Thema. Er hat uns mitgeteilt, dass er nach zehn Jahren im Ausland nach der Saison wieder fest in Finnland arbeiten und in sein familiäres Umfeld zurückkehren möchte. Diesen Wunsch respektieren wir. Zugleich schafft dies Klarheit. Wir haben uns bewusst dazu entschieden, dies zu bestätigen, da so der volle Fokus auf einen weiterhin erfolgreichen Saisonverlauf gerichtet werden kann.“

Cheftrainer Kari Jalonen: „Die Entscheidung habe ich gemeinsam mit meiner Familie getroffen und mit den Haien besprochen. Unser aller Konzentration und Ehrgeiz gelten der aktuellen Saison mit den Kölner Haien, wir haben viel Arbeit zu erledigen. Wir haben hohe Ziele und wollen diese gemeinsam erreichen. Die Kölner Haie sind ein großer Club und wir streben den maximalen Erfolg an.“

