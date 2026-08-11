Karel Klikorka wechselt an den Kobelhang und verstärkt die schwarz-gelbe Defensive

Füssen. (PM EVF) Der EV Füssen verstärkt seine Abwehr mit Karel Klikorka.

Der 24 Jahre alte Tscheche wechselt von den Tölzer Löwen an den Kobelhang und wird in der kommenden Saison das schwarz-gelbe Trikot tragen. Mit Klikorka kommt der punktbeste Verteidiger der vergangenen Oberliga-Süd-Saison zum EVF. Für seine Leistungen wurde er zudem zum Verteidiger des Jahres der Oberliga Süd gewählt.

In der Hauptrunde verbuchte der Linksschütze zwölf Treffer und bereitete weitere 49 Tore vor. Mit insgesamt 61 Scorerpunkten war er nicht nur der offensivstärkste Abwehrspieler, sondern gehörte auch zu den auffälligsten Spielern der gesamten Liga. Besonders seine Spielübersicht, seine schnellen Hände und sein Gespür für den richtigen Moment im Spielaufbau machten ihn zu einem wichtigen Faktor im Tölzer Spiel. In der Plus/Minus-Bilanz der Oberliga-Verteidiger belegte er mit +44 den dritten Platz. Mit seinen Stärken soll er nun auch in Füssen für den nötigen Druck aus der Abwehr sorgen, das Powerplay verbessern und die Defensivreihen insgesamt mit seiner Erfahrung verstärken.

Der 1,86 Meter große und 90 Kilogramm schwere Verteidiger wurde in Prag geboren und begann seine Laufbahn beim HC Letci Letnany, wo er bereits herausragende Leistungen zeigte. Mit 15 Jahren war er punktbester Verteidiger der tschechischen U16 Liga, spielte bereits für die U18 des Vereins, wo er ebenfalls die meisten Zähler sammelte, und avancierte zu dieser Zeit auch zum Auswahlspieler seines Landes. Für Tschechien nahm er an zwei U20-Weltmeisterschaften teil.

Ab 2017 spielte Karel im Nachwuchs von BK Mladá Boleslav und arbeitete sich dort bis in die erste Mannschaft vor. Sein Debüt in der höchsten tschechischen Spielklasse feierte Klikorka bereits als 17-Jähriger. Gleich in seinem ersten Extraliga-Spiel gegen Kladno gelang ihm sein erster Treffer.

In den folgenden Jahren sammelte er umfangreiche Erfahrung im tschechischen Profieishockey. Zu seinen Stationen gehörten unter anderem HC Stadion Litoměřice, HC Baník Sokolov, HC Slavia Prag und Rytíři Kladno, wo er sogar mit Eishockey-Legende Jaromir Jagr auf dem Eis stand. Vor seinem Wechsel nach Deutschland standen so bereits mehr als 220 Spiele in der zweiten tschechischen Liga sowie 27 Einsätze in der Extraliga in seiner Bilanz.

Vor allem in der Saison 2022/23 hatte der offensiv ausgerichtete Verteidiger seine Qualitäten deutlich unter Beweis gestellt. Damals erzielte er für Slavia Prag in 51 Spielen neun Tore und bereitete 24 weitere Treffer vor. Bei der Wahl zum besten Verteidiger der zweiten tschechischen Liga belegte er den dritten Platz. Nach einer weiteren Saison in Litoměřice führte ihn sein Weg im Sommer 2025 dann erstmals ins Ausland zu den Tölzer Löwen, wo er schnell seine Stärken als wichtiger Faktor im Team einbringen konnte.

Mit Karel Klikorka erhält die Füssener Defensive zusätzliche Erfahrung, Spielübersicht und auch offensive Gefahr. Und natürlich einen Spieler, auf den sich die EVF-Fans freuen dürfen.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Karel Klikorka @ Elite Prospects

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