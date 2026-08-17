Kapitäns-Trio der Zeller Eisbären steht fest

Zell am See. (PM EKZ) Eisbären Headcoach Marcel Rodman hat heute den Kapitän und seine beiden Assistants für die kommende Saison festgelegt.

Max Wilfan bleibt Mannschaftsführer, ihm zur Seite stehen Philip Putnik und Sebastian Zauner, die schon morgen, beim Heimtest gegen Villach, das „A“ auf dem Trikot tragen werden.

Der EKZ setzt damit auf Kontinuität und Erfahrung. Alle drei Spieler verhalten sich auf und neben dem Eis stets hochprofessionell und haben im Eishockey schon viel erlebt.

Max Wilfan geht in seine dritte Saison in Zell am See und führte das Kapitänsamt bereits vergangene Saison mustergültig aus. Als echter Ligaveteran kennt er die Alps Hockey League bestens und führt die Mannschaft durch seine Erfahrung, seinen reflektierten Charakter und seine eishockeytechnischen Skills. Exemplarisch für seinen Siegeswillen ist vielleicht ein Spiel in der Master Round letzte Saison, als er beim 3:1 Auswärtssieg in Asiago einen Puck ins Gesicht bekam, blutend vom Eis musste, anschließend genäht wurde, aber noch im selben Spiel im letzten Drittel zurück aufs Eis kam.

Philip Putnik ist als echter Zeller und Leistungsträger im Team eine naheliegende Wahl. Die Nummer 29 hat einen unvergleichlichen Torriecher, arbeitet aber auch hart wie kaum ein zweiter. Er kennt die Region, er kennt den Verein, hat mit bald 34 Jahren genug an Erfahrung und ist eine fixe Größe in der Mannschaft.

Sebastian Zauner ist ebenfalls ein logischer Kandidat für das Amt des Assistant Captains. Der Verteidiger spielte sich mit seinem kompromisslosen Spiel in seiner Debütsaison schnell in die Herzen der Zeller Fans. Schon davor übte er bei den Lausitzer Füchsen in der DEL 2 dieses Amt aus. Seine Bodenständigkeit sowie die Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen, spiegeln die Werte des EKZ bestens wider und als absoluter Musterprofi wird auch er dieses Amt bestens ausführen.

Verantwortung zeigt sich allerdings nicht nur an einem Buchstaben auf dem Trikot, die gesamte Mannschaft ist gefordert. Egal ob jung oder alt, ob Torhüter, Verteidiger oder Angreifer, ob lange im Klub oder frisch dazugekommen – Eishockey ist ein Teamsport, bei dem man nur erfolgreich sein kann, wenn jeder einzelne vollen Einsatz zeigt und alle zusammenhalten. Mit dieser Einstellung und mit einem neuen Führungstrio wollen die Eisbären in die neue Saison gehen.

Headcoach Marcel Rodman: „Wir haben die Kapitäne heuer früher festgelegt. Max Wilfan wird Kapitän bleiben, er hat das letzte Saison sehr gut gemacht und ist der geborene Anführer, hat dieses Amt über weite Strecken seiner Karriere ausgeübt.

Sebastian Zauner ist überall ein Vorbild, spielt seit der letzten Saison hier und hat so viele Qualitäten, sodass er für mich eine naheliegende Wahl ist. Philip Putnik ist ein Einheimischer, der in diesem Klub schon viel erlebt hat. Er war Teil des Teams vor zwei Jahren, als wir Meister wurden, er war letzte Saison bei uns, als wir nicht gewonnen haben.

Ich denke alle drei haben genug Erfahrung eine Mannschaft zu führen, für mich war es zudem wichtig mit Spielern weiterzumachen, die den Verein bereits kennen. Es geht darum die Kultur der letzten zwei Jahre fortzusetzen, mit der gleichen Energie und den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Deswegen haben wir diese Spieler ausgewählt und ich bin zuversichtlich, dass sie einen guten Job machen werden.“

Kapitän Maximilian Wilfan: „Es freut mich, dass ich wieder Kapitän dieses Vereins sein darf, es ist mir eine Ehre. Wir als Kapitäns-Team werden versuchen unser Amt so gut wie möglich auszuführen und so unseren Teil zum Erfolg beizutragen.“

Assistant Captain Philip Putnik: „Es ist für mich eine große Ehre, das „A“ tragen zu dürfen, und ich freue mich sehr über das Vertrauen des Trainerteams. Gerade hier in Zell bedeutet mir das natürlich besonders viel. Ich werde mit gutem Beispiel vorangehen und der Mannschaft auf und neben dem Eis helfen, wo ich kann.“

Assistant Captain Sebastian Zauner: „Ich freue mich auf meine neue Rolle als Assistant Captain und auf die damit verbundene Verantwortung. Ich werde alles geben, um die Mannschaft bestmöglich zu unterstützen und gemeinsam erfolgreich zu sein.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Max Wilfan @ Elite Prospects