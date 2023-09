KapitÃ¤n und Assistenten stehen fest: Das sind die LeitwÃ¶lfe in Selb

Artikel anhören Selb. (PM Wölfe) An Spielern mit Führungsqualität mangelt es den Selber Wölfen wahrlich nicht. Trotz vieler geeigneter Kandidaten gibt es keine großen...

Selb. (PM Wölfe) An Spielern mit Führungsqualität mangelt es den Selber Wölfen wahrlich nicht.

Trotz vieler geeigneter Kandidaten gibt es keine großen Überraschungen bei den Namen, die jetzt offiziell in „Amt und Würden“ gehoben wurden.

Der Rückkehrer wird zum Kapitän

Das „C“ auf dem Trikot als Zeichen für den Mannschaftskapitän wird kein Geringerer als Frank Hördler tragen. Für den Rückkehrer ist dieses Amt absolut kein Neuland, übte er dieses doch schon beim Rekordmeister Eisbären Berlin als auch in der Nationalmannschaft aus. Daher ist es wenig überraschend, dass die Wahl auf den 38-jährigen Routinier fiel, dem nicht allein wegen seiner herausragenden Karriere mit 1.026 Spielen in der höchsten deutschen Spielklasse sowie dem Gewinn der olympischen Silbermedaille 2018 mit dem Nationalteam und 9 Meisterschaften mit den Eisbären Berlin ligaweiter Respekt sicher ist.

Erfahrene Assistenten

Auch die 3 Assistenten von Frank Hördler bringen sowohl die nötige Erfahrung als auch das entsprechende Verantwortungsbewusstsein mit. Richard Gelke war in der ersten DEL2-Saison der Selber Wölfe schon „Assisten“ und hatte in der vergangenen Saison das Kapitänsamt inne. Der 31-jährige Stürmer geht nun in seine fünfte Saison bei den Selber Wölfen und überzeugte von Beginn an durch seine Führungsstärke.

Arturs Kruminsch trug auch in der vergangenen Saison schon das „A“ auf dem Trikot, obwohl es seine erste Spielzeit bei den Selber Wölfen war. Den 34-Jährigen zeichnen vor allem seine Besonnenheit und sein Verantwortungsbewusstsein aus.

Der dritte Assistent im Bunde ist Lukas Vantuch. Auch den 36-jährigen Deutsch-Tschechen darf man getrost als wahren Anführer bezeichnen, der das Rudel anzuführen und mitzureißen vermag. Dies hat er auch schon in der vergangenen Saison bewiesen.

