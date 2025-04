KapitÃ¤n Tobias Wedl bleibt an Bord

Landsberg. (PM HCL) Der langjährige Kapitän Tobias Wedl wird auch in der kommenden Saison das blau -weiße Trikot tragen.

Der 31-jährige Verteidiger geht damit in die zwölfte Saison bei seinem Heimatverein. Während dieser Zeit stand er 294 Mal auf dem Eis – 90 Mal davon in der Oberliga und 204 Mal in der Bayernliga. Er erzielte insgesamt 73 Punkte und ist als Kapitän einer der zentralen Persönlichkeiten der Mannschaft.

Vizepräsident Michael Grundei: „Tobi ist als Führungsspieler eine enorm wichtige Säule im Team und ein Vorbild für unsere jungen Spieler. Es war uns immer klar, dass wir Tobi auch in der kommenden Saison im Team haben wollen. Er ist eines unserer prägenden Gesichter und verkörpert als echter Landsberger die Werte, für die wir als Verein stehen. Wir freuen uns auf ein weiteres Jahr mit ihm!“

Trainer Martin Hoffmann: „Tobi geht auf und neben dem Eis immer voran und hat sich über die Jahre zu einer wichtigen und erfahrenen Stütze in der Defensive entwickelt. Mit seiner Einstellung zum Sport und der Art, wie er auf und neben dem Eis agiert, hilft er dabei enorm, unsere jungen Spieler mit weiterzuentwickeln. Er übernimmt jederzeit Verantwortung und ist auch für unsere Fans eine wesentliche Identifikationsfigur.“

Tobi Wedl: „Ich freue mich natürlich sehr, auch in der kommenden Saison ein Teil des Teams sein zu können. Landsberg ist meine Heimatstadt und der HCL ist mein Heimatverein. Es macht mich sehr stolz, so lange schon und auch weiterhin für unsere Stadt und Fans auf dem Eis stehen zu können. Wir haben die besten Fans der Liga. Das hat man vor allem in den Phasen der vergangenen Saison gemerkt, als es bei uns überhaupt nicht lief. Die Unterstützung sowohl daheim als auch auswärts war trotzdem der Wahnsinn! Und wenn ich dann noch an die Playoffs denke, fehlen mir die Worte. Die Erinnerung an die Stimmung und den Support in den Spielen gegen Erding verursachen immer noch pure Gänsehaut bei mir. Wir beginnen demnächst mit der Vorbereitung auf die kommende Saison und sind jetzt schon heiß darauf, das Ergebnis von diesem Jahr noch zu toppen!“

