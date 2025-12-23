Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-PiottaTransfers

Kapitän Grassi bleibt bis 2030 in Biancoblu

23. Dezember 2025
Ambrì. (PM HCAP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta freut sich, die Vertragsverlängerung mit Kapitän Daniele Grassi bis zum Ende der Saison 2029/2030 bekanntzugeben.

Der Stürmer des Jahrgangs 1993, der im Nachwuchs des Clubs ausgebildet wurde, blickt auf eine lange Karriere in der National League mit insgesamt 652 absolvierten Spielen zurück. In der Saison 2018/2019 gewann er mit dem SC Bern den Schweizer Meistertitel. Für die Leventiner stand er bislang 414 Mal im Einsatz und führte das Team im Dezember 2022 als Kapitän zum Sieg beim Spengler Cup.

Der HCAP freut sich, auch in den kommenden Spielzeiten auf seinen Kapitän zählen zu dürfen, und wünscht Dani weiterhin viel Erfolg und zahlreiche sportliche Erfolge.

864
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

Previous post Bobby Lynch an drei Toren beteiligt! Grizzlys Wolfsburg bezwingen Iserlohn 4:1

