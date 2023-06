Kapitän Fischer bleibt den spusu Vienna Capitals erhalten

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals und Kapitän Mario Fischer verlängern ihre erfolgreiche Zusammenarbeit. Der 34-jährige Verteidiger, der sich dem Verein im Jahr...

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals und Kapitän Mario Fischer verlängern ihre erfolgreiche Zusammenarbeit.

Der 34-jährige Verteidiger, der sich dem Verein im Jahr 2011 anschloss, absolvierte wettbewerbsübergreifend bereits 689 Spiele für das Team aus Wien-Kagran. Nur Caps-Legende Phil Lakos hat mehr Partien für die spusu Vienna Capitals absolviert. Der langjährige Kapitän soll einer jungen Caps-Mannschaft mit seiner Erfahrung und Routine entscheidend weiterhelfen.

Dreifacher Meister

Der gebürtige Wiener Mario Fischer begann seine Eishockey-Karriere in seiner Heimatstadt, ehe zur Saison 2004/05 der Schritt nach Finnland erfolgte. Nach vier Spielzeiten in der Jugendabteilung von Rauman Lukko und zehn Zweitligaspielen bei SaPKo wechselte der Wiener zum EC Red Bull Salzburg. Mit den Mozartstädtern gewann Fischer, der ursprünglich als Stürmer aufgeboten wurde, in drei Spielzeiten zweimal die Meisterschaft in der damaligen EBEL. Im April 2011 zog es den damals 21-jährigen Wiener in seine Heimatstadt zu den spusu Vienna Capitals. Fischer entwickelte sich für die Donaustädter schnell zur absoluten Stütze. In der Saison 2016/17 konnte der in der Zwischenzeit zum kompromisslosen Verteidiger umgewandelte Fischer mit den spusu Vienna Capitals seine dritte Meisterschaft feiern.

Fischer ein Playoff-Dauerbrenner

Im August 2019 wurde Mario Fischer zum Kapitän der spusu Vienna Capitals ernannt. Der mittlerweile 34-jährige Verteidiger, der nach der Saison 2020/21 seine Karriere kurzzeitig beendet hatte, den Capitals aber doch treu blieb, absolvierte für die Gelb-Schwarzen 689 Pflichtspiele (47 Tore, 104 Assists). Auf höchstem Niveau in Österreich kommt Fischer für Salzburg und Wien auf insgesamt 772 Partien. Nur neun aktive Spieler können mehr Ligaspiele in Österreichs höchster Spielklasse vorweisen als der Caps-Kapitän, der seinen Erfahrungsschatz tagtäglich an seine jungen Teamkollegen weitergibt. In der vergangenen Spielzeit absolvierte Fischer, der im Grunddurchgang von einer Verletzung gebremst wurde und in den Playoffs von einer Unterkörperverletzung geplagt war, 42 Partien in der win2day ICE Hockey League. In diesen gelangen dem Verteidiger 20 Scorer-Punkte (3 Tore + 17 Assists). Für Fischer war die abgelaufene Spielzeit nach Punkten die zweitbeste seiner Profikarriere (2018/19: 22 Punkte in 68 absolvierten Spielen). Fischer, der vor seiner 16. Saison in der höchsten österreichischen Liga – die 13. in Wien – steht, schaffte im Laufe seiner Karriere mit seinen Teams stets den Playoff-Einzug. Diese Serie will der Spieler mit den drittmeisten Playoff-Einsätzen für die spusu Vienna Capitals – nur Phil Lakos und Rafael Rotter können mehr Post-Season-Spiele vorweisen – weiter ausbauen.

Fischer voller Vorfreude auf neue Saison

„Es ist für mich eine große Ehre, weiterhin das Caps-Trikot zu tragen. Ich gehe mit riesiger Vorfreude in die neue Saison. Wir werden viele neue Gesichter sehen und hoffentlich auch ein paar Junge, die sich in der Profi-Mannschaft einen Platz erkämpfen. In meiner Rolle als Kapitän will ich den Neuen dabei helfen, sich so schnell wie möglich zu integrieren und ein funktionierendes Mannschaftsgefüge herzustellen. Wir wollen erfolgreich sein und so weit wie möglich kommen“, sagt Caps-Kapitän Mario Fischer.

Steckbrief Mario Fischer

Position: Verteidigung

Geburtsdatum: 05.05.1989

Alter: 34 Jahre

Größe: 188 cm

Gewicht: 88 kg

Schusshand: links

Nationalität: Österreich

Bilanz Caps: 689 Spiele (47 Tore, 104 Assists)

Erfolge: Meister 2009/2010, 2010/2011 (mit Salzburg), Meister 2016/2017 (mit den spusu Vienna Capitals)

Derzeitiger Grundkader der spusu Vienna Capitals, Saison 2023/2024

Tor (2): Lorenz Widhalm (20, Ö), Sebastian Wraneschitz (21, Ö)

Defensive (7): Nico Brunner (30, Ö), Mario Fischer (34, Ö), Dominic Hackl (26, Ö), Timo Pallierer (22, Ö), Lukas Piff (22, Ö), Bernhard Posch (22, Ö), Niklas Würschl (23, Ö)

Offensive (11): Patrick Antal (22, Ö), Mathias Böhm (20, Ö), Hampus Eriksson (26, SWE), Niki Hartl (31, Ö), Lukas Kainz (27, Ö), Armin Preiser (22, Ö), Michal Stinil (24, CZE), Leon Wallner (20, Ö), Evan Weinger (26, USA), Leon Widhalm (20, Ö), Zintis Zusevics (29, Ö)

