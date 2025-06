KapitÃ¤n Daniel Frank geht in seine 13. Saison mit dem HCB SÃ¼dtirol Alperia

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia gibt offiziell bekannt, dass der Vertrag mit Kapitän Daniel Frank für die Saison 2025/26 verlängert wurde.

Der 31-jährige Südtiroler Stürmer wird somit seine 13. Saison im weiß-roten Trikot bestreiten und damit den vorherigen Kapitän Anton Bernard einholen.

„Frankie“ hat bereits 657 Spiele für den HCB absolviert und gehört zu den Rekordspielern der Vereinsgeschichte. Sein nächstes Ziel ist der vierte Platz der ewigen Bestenliste (laut Eliteprospects), der derzeit von Stefan Zisser gehalten wird, der 2015 mit 685 Spielen seine Karriere beendete. Frank, der seit 2022 Kapitän ist, hat in seiner Laufbahn zwei Karl Nedwed Trophies (2014 und 2018) gewonnen und zwei weitere Finalserien bestritten.

„Das Trikot von Bozen ist meine zweite Haut“, erklärt der Kapitän. „Die vergangene Saison war körperlich sehr schwierig für mich, aber die Verletzung ist vollständig auskuriert und ich bin bereit, die nächste Spielzeit in Bestform anzugehen. Es wird wichtig sein, konzentriert zu bleiben, denn die Doppelbelastung wird sicherlich herausfordernd. Deshalb ist nicht nur die körperliche, sondern auch die mentale Stärke und der Teamzusammenhalt entscheidend – diese Faktoren müssen uns die ganze Saison begleiten. Bozen ist ein besonderer Ort, der das Beste verdient: Die Fans geben auf den Rängen alles, und wir müssen auf dem Eis jeden Tropfen Schweiß lassen. Es darf keine Kompromisse geben, wenn wir bis zum Ende kommen wollen.“

Die Karriere

Daniel Frank kam 2013 im ersten EBEL-Jahr nach Bozen, nachdem er zuvor in der Jugend der Red Bull Academy und Kaufbeuren sowie eine Saison in der Serie A2 mit Meran gespielt hatte. Seitdem hat er sich zu einem der beliebtesten Spieler der jüngeren Vereinsgeschichte entwickelt. Im weiß-roten Trikot gewann er zwei Meistertitel (2014 und 2018), bestritt zwei weitere Finalserien und nahm an vier Ausgaben der Champions Hockey League teil. Nachdem er zuvor das „A“ des Assistenzkapitäns getragen hatte, wurde er 2022 zum neuen Kapitän ernannt.

Frank absolvierte zudem 92 Spiele für die italienische Nationalmannschaft, für die er sowohl als Kapitän als auch als Assistenzkapitän im Einsatz war. Er spielte bei drei Weltmeisterschaften der Top-Division sowie bei einer Weltmeisterschaft der Division I Gruppe A.

