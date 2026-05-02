Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Regionales Regionalliga West Grefrather EG Kapitän Andreas Bergmann bleibt an Bord: „Eishockey-Rente kommt für mich noch nicht infrage“
Grefrather EGTransfer-News

Kapitän Andreas Bergmann bleibt an Bord: „Eishockey-Rente kommt für mich noch nicht infrage“

2. Mai 20262 Mins read38
Share
Kapitän Andreas Bergmann - © GEG Media/PR
Share

Grefrath. (PM GEG) Kontinuität, Führungsstärke und unermüdlicher Einsatz: Der Grefrath Phoenix kann auch in der kommenden Saison auf sein Herzstück bauen.

Mannschaftskapitän Andreas Bergmann wird ein weiteres Jahr für die Blau-Gelben auflaufen – und geht damit in seine insgesamt 17. Spielzeit beim Phoenix.

Seit der Premierensaison 2010/11 führt der gebürtige Düsseldorfer das Team von der Niers mit dem „C“ auf der Brust aufs Eis. Mit der legendären Rückennummer 22 ist „Bergi“ längst zur Identifikationsfigur geworden. Beeindruckend sind auch seine Zahlen: In 337 Spielen sammelte der Angreifer 119 Tore und 264 Assists – macht 383 Scorerpunkte und Platz eins in der ewigen Bestenliste des Vereins.

Ob Landesliga, Regionalliga oder Oberliga – Bergmann hat alle sportlichen Höhen und Tiefen des Grefrath Phoenix miterlebt und die Mannschaft über Jahre hinweg als Leitfigur geprägt. Auch mit inzwischen 44 Jahren denkt der Routinier noch nicht ans Aufhören: „Noch ist es nicht soweit“, stellt der Kapitän klar und signalisiert weiterhin große Motivation für die kommende Spielzeit.
Dass Bergmann sportlich wie menschlich eine zentrale Rolle einnimmt, unterstreicht auch Trainer Christian Tebbe: „Ich freue mich sehr, dass der Captain an Bord bleibt. Bergi ist Bergi – und auch mit über 40 eine feste Größe beim Phoenix. Auf und neben dem Eis profitiert jeder von seiner Erfahrung. Er ist ein absolut wichtiger Bestandteil unseres Teams. Bergi steht für Willen und Einsatz – genau das, was wir beim Phoenix verkörpern wollen. Als Capitano ist er das Herzstück der Mannschaft, um das wir unser Team für die kommende Saison aufbauen werden.“

Der Kapitän selbst wendet sich mit folgenden Worten an die Fans: „Ich bin unglaublich dankbar und stolz, auch in der kommenden Saison wieder das Phoenix-Trikot tragen zu dürfen. Für mich bedeutet dieser Verein längst mehr als nur Eishockey, es ist Leidenschaft, Zusammenhalt und ein Stück Familie. Gerade wegen dieser besonderen Mannschaft und euch Fans freue ich mich jeden Tag darauf, wieder aufs Eis zu gehen. Deshalb kommt Eishockey-Rente für mich aktuell einfach noch nicht infrage“.

Auch wenn die ganz großen Scoringzahlen früherer Jahre inzwischen naturgemäß seltener werden, bleibt Bergmann durch seine Erfahrung, Übersicht und Führungsqualität unverzichtbar für das Teamgefüge.

Weitere Personalentscheidungen will der Grefrath Phoenix in den kommenden Wochen bekanntgeben. Die Vorbereitung auf die neue Saison startet in der zweiten Maihälfte – ein intensiver Sommer steht Trainer Tebbe und seinem Team bevor.

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns

Share
Previous post Bestätigt: Verteidiger Tommy Pasanen wird ein Grizzly

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
Ratinger Ice AliensTransfer-News

Eingespieltes Duo verteidigt weiter für die Ice Aliens! Vier weitere Abgänge

Ratingen. (PM Ice Aliens) Mit dem 26-jährigen Mathias Onckels und dem 41-jährigen...

By2. Mai 2026
! +Grizzlys WolfsburgTransfer-News

Bestätigt: Verteidiger Tommy Pasanen wird ein Grizzly

Wolfsburg. (PM Grizzlys / EM) Nach Stürmer Will Graber haben die Grizzlys...

By2. Mai 2026
ESV BuchloeTransfer-News

Zurück zu den Wurzeln: Nico Strodel ist wieder ein Pirat

Buchloe. (chs) Das ist ein echtes Ausrufezeichen: Nach einigen Abgängen – worunter...

By2. Mai 2026
Herforder EVTransfer-News

Konstanz in der Kiste: Jakub Urbisch weiterhin im Tor der Ice Dragons

Herford. (PM HEV) Immer wieder fragten die ostwestfälischen Eishockeyfans in den vergangenen...

By2. Mai 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten