Dresdner Eislöwen

Kapazitätserhöhung in der Joynext Arena: Ab sofort 4.576 Zuschauer möglich
Dresdner Eislöwen

Kapazitätserhöhung in der Joynext Arena: Ab sofort 4.576 Zuschauer möglich

19. Februar 20261 Mins read189
Übersicht in der Joynext Arena - © Moritz Eden / City-Press
Dresden. (PM Eislöwen) Ein weiterer Schritt für den Standort Dresden: Die Kapazität der JOYNEXT Arena wurde offiziell auf 4.576 Zuschauerinnen und Zuschauer erhöht.

Statt bislang 4.412 dürfen künftig 4.576 Fans die Heimspiele der Dresdner Eislöwen live vor Ort erleben.

Bereits über die gesamte Saison hinweg wurde intensiv daran gearbeitet, mehr Zuschauerinnen und Zuschauer in der Arena zulassen zu können. Nach umfassenden Gutachten sowie der Überprüfung des Brandschutzkonzeptes konnte dieser Prozess nun erfolgreich abgeschlossen werden.

Die neu geschaffenen Plätze werden zunächst als sogenannte Flanierkarten angeboten und erweitern das verfügbare Zuschauerangebot insbesondere für stark nachgefragte Heimspiele. Um möglichst vielen Eislöwen-Fans den Stadionbesuch zu ermöglichen, bitten die Verantwortlichen im Sinne der bekannten Eislöwen-Gemeinschaft um gegenseitige Rücksicht und gemeinsames Zusammenstehen. So entsteht Platz für weitere Eishockey-Fans.

Gemeinsam mit dem Arenamanagement werden die Dresdner Eislöwen in den kommenden Sommermonaten prüfen und bewerten, ob der Einbau zusätzlicher Sitzplätze möglich ist. Als Hauptmieter, jedoch nicht als Eigentümer der JOYNEXT Arena, können bauliche Veränderungen ausschließlich in enger Abstimmung mit dem Eigenbetrieb Sportstätten der Landeshauptstadt Dresden umgesetzt werden. Dabei werden sowohl bauliche als auch wirtschaftliche Aspekte besprochen. Bis zu einer finalen Entscheidung und einer möglichen Umsetzung werden die zusätzlichen Plätze als Flanierkarten genutzt.

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

