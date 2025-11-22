Kantersieg zuhause: Indians schlagen Bayreuth

Memmingen. (fl) Der ECDC Memmingen holte den nächsten Sieg vor heimischen Publikum.

Mit 11:2 besiegte man chancenlose Gäste aus Bayreuth am Freitagabend. Über 1900 Zuschauer sahen den Kantersieg der Indians. Am Sonntag kommt es zum Topspiel gegen die Heilbronner Falken.

Milan Pfalzer, Tim Gorgenländer und Nikita Krymskiy kehrten zurück ins Line Up. Dafür mussten Jayden Schubert und Robert Peleikis wegen ihrer Strafe pausieren. Die Indians starteten furios in die Partie. Nach drei Minuten brachte Nikita Krymskiy die Hausherren in Führung. Memmingen blieb das gesamte Drittel am Drücker und schnürte die Gäste regelrecht ein. Brett Ouderkirk erhöhte auf 2:0. Die onesto Tigers verkürzten durch Dominik Piskor auf 1:2, doch der ECDC legte nach. Drei weitere Treffer von Patrick Kurz, Tyler Spurgeon und Denis Fominych schraubte das Ergebnis 5:1 für die Indians. Bayreuth traf noch zum 2:5.

Mit dieser komfortablen Führung ging es ins Mitteldrittel, indem die Maustädter weiterhin die Spielkontrolle hatten und Bayreuth nicht zur Entfaltung kommen ließen. Zu dominant und zu stark spielte das Team von Daniel Huhn an diesem Abend auf. Denis Fominych erzielte das 6:2. Tim Gorgenländer und Milan Pflazer waren ebenso erfolgreich. Somit stand es zum Ende des zweiten Drittels 8:2 für den ECDC.

Im letzten Drittel hörten die Rot-Weißen weiterhin nicht auf mit dem Toreschießen. Die Hausherren agierten weiterhin druckvoll und Bayreuth bekam somit keinen Zugriff im gesamten Spielverlauf. Die Tigers waren zumeist in ihrer eigenen Zone vorzufinden. Am Ende machten es die GEFRO-Indians zweistellig und besiegten die Gäste mit 11:2. Die weiteren Torschützen im dritten Drittel waren Tyler Spurgeon, Brett Ouderkirk und Felix Brassard. Zudem knackten die Indianer als erstes Team die 100 Tore-Marke in dieser Saison.

Am Sonntag reisen die Indians zum Topspiel nach Heilbronn. Der Tabellenführer aus Memmingen trifft auf den Zweitplatzierten aus dem Unterland. Spielbeginn bei den Falken ist um 17:00. In der kommenden Woche folgen zwei weitere Heimspiele. Am Dienstag kommen die Stuttgart Rebels an den Hühnerberg. Bully ist um 19:30. Am Freitag gibt es das Allgäu-Derby gegen den EV Füssen um 20:00 in der ALPHA COOLING-Arena. Karten für beide Heimspiele sind im VVK verfügbar.

ECDC Memmingen vs onesto Tigers Bayreuth 11:2 (5:2/3:0/3:0)

Tore: 1:0 (4.) Krymskiy (Gorgenländer, Ettwein), 2:0 (8.) Ouderkirk (Spurgeon, Brassard), 2:1 (9.) Piskor (Verelst, Lüsch), 3:1 (9.) Kurz (Gorgenländer, Menner), 4:1 (12.) Spurgeon (Homjakovs, Brassard, 5-4), 5:1 (14.) Fominych (Blake, Ettwein), 5:2 (16.) Bauhof (Hammerbauer, Habeck), 6:2 (23.) Fominych (Blake, Ettwein), 7:2 (37.) Gorgenländer (Krymskiy, Ettwein), 8:2 (39.) Pfalzer (Lillich, Ettwein), 9:2 (43.) Spurgeon (Ouderkirk, Brassard), 10:2 (47.) Ouderkirk (Spurgeon), 11:2 (55.) Brassard (Blake, Ettwein)

Strafminuten: Memmingen 2- Bayreuth 4

Zuschauer: 1943

