Kantersieg: Indians zerlegen Füssen

Memmingen. (mfr) Der ECDC Memmingen feierte einen beeindruckenden Heimsieg und ließ den Gästen aus Füssen keine Chance: Am Ende stand ein deutlicher 13:0-Erfolg auf der Anzeigetafel. Am Sonntag geht es nun nach Selb, das nächste Heimspiel steigt am 7.12. gegen Bad Tölz.

Bereits früh im ersten Drittel setzten die Memminger Akzente. Nach nur gut 5 Minuten war es Bernhard Ettwein, der zum 1:0 traf. Nur wenige Minuten später erhöhte Timo Gams auf 2:0 gefolgt von einem weiteren Treffer durch Jayden Schubert, der sein erstes Tor des Tages erzielte. Kurz vor Drittelende traf Schubert erneut, sodass die Indians nach 20 Minuten bereits mit 4:0 führten.

Auch im Mitteldrittel blieben die Indians dominant. Felix Brassard traf gleich in der ersten Minute des Abschnitts zum 5:0, er verwandelte einen Penalty souverän. Wenige Minuten später legte er sein zweites Tor nach. Weitere Treffer durch Gorgenländer, Schubert und Ouderkirk machten das Drittel zu einem Schaulaufen der Memminger Offensive, die die Partie fest im Griff hatten.

Im Schlussdrittel machten die Indians dann einfach weiter und zeigten kein Erbarmen. Die Gäste, die ohne ihren Kapitän Julian Straub antraten, waren zu bemitleiden, so wurden sie von der Memminger Offensive überrannt. Krymskiy, Ouderkirk, Brassard und erneut Krymskiy trafen, sodass am Ende ein spektakuläres 13:0 für Memmingen zu Buche stand. Basti Flott-Kucis konnte damit auch einen Shutout feiern und wurde im Anschluss von den Fans gefeiert.

Ein rundum gelungener Auftritt der Memminger, die sich, nach der Niederlage am Dienstag, auf Wiedergutmachungs-Tour befanden. Die Gäste aus dem Ostallgäu mussten dies büßen, konnten an diesem Abend aber auch nichts entgegensetzen. Am Sonntag geht es für die Memminger nun nach Selb, dort warten die Wölfe auf den ECDC. Das nächste Heimspiel findet genau eine Woche später statt, dann kommt mit den Tölzer Löwen ein Team mit hervorragendem Lauf in die ALPHA COOLING-Arena.

ECDC Memmingen – EV Füssen: 13:0 (4:0/5:0/4:0)

Tore: 1:0 (6.) Ettwein (Fominych), 2:0 (9.) Gams (Kurz, Meier), 3:0 (11.) Schubert (Gams, Peleikis), 4:0 (14.) Schubert (Ouderkirk, Meisinger), 5:0 (21.) Brassard (PS, 5-4), 6:0 (27.) Brassard (Svedlund, Spurgeon), 7:0 (30.) Gorgenländer (Menner, Pfalzer), 8:0 (38.) Schubert (Meier, Peleikis), 9:0 (40.) Ouderkirk (Brassard, Meisinger), 10:0 (47.) Krymskiy (Pfalzer), 11:0 (48.) Ouderkirk (Meisinger, Brassard), 12:0 (58.) Brassard (Menner, Spurgeon), 13:0 (60.) Krymskiy (Gorgenländer)

Strafzeiten: Memmingen 6 – Füssen 4

Zuschauer: 1708

