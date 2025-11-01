Kantersieg in Garmisch! Indians holen sich die Tabellenführung

Memmingen. (mfr) Mit einem 2:9 Auswärtssieg kehrt der ECCD Memmingen von der Zugspitze zurück.

Die Indians lassen dem SC Riessersee keine Chance und erobern sich die Tabellenführung. Am Sonntag kommt es nun zum absoluten Topspiel gegen den punktgleichen Deggendorfer SC. Die Partie, welche als KUTTER-Familientag ausgetragen wird, beginnt bereits um 15:30 Uhr.

Die Indians waren am Freitagabend über 60 Minuten das tonangebende Team. Auch wenn die Hausherren zu Beginn noch mithalten konnten, war der ECDC dauerhaft am Drücker. Die Heim-Führung der Garmischer wurde durch Tyler Spurgeon egalisiert. Noch im ersten Drittel gingen die Indianer dann erstmals in Führung, als Nikita Krymskiy das 2:1 erzielen konnte.

Im Mittelabschnitt waren die Rot-Weißen dann vollends das Team, welches die Oberhand behielt. Es folgte ein Treffer von Topscorer Felix Brassard sowie zwei Tore von Markus Lillich, welche das Spiel bereits früh entschieden. Der Anschluss zum 2:5 vor der Pausensirene war schon zu diesem Zeitpunkt nur noch ein kleiner Hoffnungsschimmer aus Sicht der Hausherren. Zu überlegen traten die Memminger auf, der SCR hatte, ohne Topscorer Soudek, nicht genug entgegenzusetzen.

Das ging auch im Schlussabschnitt so weiter. Zahlreiche gute Möglichkeiten waren aus Indianer-Sicht vorhanden, sodass der Endstand noch deutlicher hätte ausfallen können. Am Ende waren es weitere vier Tore des ECDC, welche das 9:2 aus Sicht des Teams von Daniel Huhn besiegelten. Zweimal Eddy Homjakovs sowie Dominik Meisinger und erneut Tyler Spurgeon trafen für Rot und Weiß.

Da Deggendorf und Selb sich im parallel verlaufenden Spiel in Niederbayern gegenseitig Punkte nahmen, kletterten die Indians auf Platz 1 der Tabelle. Dort wollen sie auch am Sonntagabend noch stehen, wenn der DSC als punktgleicher Verfolger an den Memminger Hühnerberg kommt. Karten für die Partie sind bereits im VVK erhältlich. Aufgrund der großen Resonanz empfiehlt es sich diese frühzeitig zu sichern. Die Halle öffnet bereits um 14 Uhr, das Spiel am KUTTER-Familientag beginnt dann um 15:30 Uhr. Gleichzeitig findet der Teddy Bear Toss zugunsten bedürftiger Kinder statt.

SC Riessersee – ECDC Memmingen 2:9 (1:2/1:3/0:4)

Tore: 1:0 (7.) Stein (Roach, Colley), 1:1 (9.) Spurgeon (Brassard, Svedlund, 5-4), 1:2 (10.) Krymsiky (Schubert, Gams), 1:3 (23.) Brassard (Menner, Kurz), 1:4 (26.) Lillich (Blake, Fominych), 1:5 (29.) Lillich (Ettwein, Homjakovs), 2:5 (39.) Colley (Stein, Dibelka), 2:6 (41.) Homjakovs (Blake), 2:7 (53.) Meisinger (Brassard, Meier), 2:8 (53.) Homjakovs (Brassard, Svedlund, 5-4), 2:9 (59.) Spurgeon (Brassard, Meisinger).

Strafminuten: Riessersee 10 – Memmingen 2

