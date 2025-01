Kantersieg im „Do or Die-Spiel“ gegen Ravensburg

Lechbruck. (PM ERC) Am vergangenen Sonntag stand für den ERC Lechbruck ein entscheidendes Heimspiel gegen den EV Ravensburg auf dem Programm.

Für beide Mannschaften ging es um viel: Es war ein „Do or die“-Spiel, um auf Kurs für die Play-Offs zu bleiben. Die Flößer zeigten von Beginn an eine konzentrierte und überzeugende Leistung, die die Zuschauer im Lechparkstadion begeisterte.

Die Mannschaft von Jörg Peters und Andreas Ott entfachte gleich zu Beginn viel Druck auf das Gästetor und hatte die Oberhand über das Spiel. In der 9. Spielminute war es dann soweit: Marcus Köpf nutzte ein schönes Zuspiel von Mathias Schuster und brachte den ERC mit 1:0 in Führung. Nur sechs Minuten später, in der 15. Minute, setzte Tobias Dressel, ebenfalls nach einem Pass von Simon Maucher, das 2:0 drauf. Die Flößer standen defensiv stabil und ihre Offensivmaschine lief auf Hochtouren. Bis zur ersten Drittelpause sollten jedoch keine weiteren Treffer mehr fallen.

Im Mitteldrittel legten die Lechbrucker sogar noch eine Schippe drauf und spielten sich in einen Rausch. Angriff um Angriff rollte auf das Tor der Oberschwaben. Kurz nachdem in der 35. Minute eine Ravensburger Strafzeit abgelaufen war, gelang Kevin Loppatto, nach einem Pass von Fabian Bacz, das 3:0 für den ERC Lechbruck. Die Lecher zogen nun ein minutenlanges „Powerplay“ im 5 gegen 5 auf, und Ravensburg konnte sich dem Druck kaum noch erwehren. Cameron Roberts nutzte diese starke Phase des ERC und erhöhte in der 38. Minute auf 4:0.

Im letzten Drittel ließ der ERC keine Zweifel aufkommen. Bereits in der 41. Minute zogen die Flößer durch Marcus Köpf, der von Cameron Roberts und Marius Hack bedient wurde, auf 5:0 davon. Die wenigen Entlastungsangriffe der Oberschwaben, die teilweise brenzlig waren, wurden sichere Beute des starken ERC-Torhüters Philipp Wieland. In der 44. Minute erhöhte Fabian Bacz, nach einem Pass von Lucas Hay, auf 6:0. Das Scheibenschießen ging nahtlos weiter: Marcus Köpf traf in der 52. Minute erneut, unterstützt von Tobias Dressel, und setzte in der 55. Minute, in Überzahl, noch einen drauf – wieder war es Köpf, der nach Vorlagen von Cameron Roberts und Simon Maucher den 8:0-Kantersieg perfekt machte.

Fazit: In diesem vorentscheidenden Spiel demonstrierte der ERC Lechbruck sechzig Minuten lang, dass der Sieger nur ERC Lechbruck heißen kann. Spielerisch überzeugend, konzentriert und mit dem stärkeren Willen ausgestattet, haben die Flößer diese Hürde mit Bravour gemeistert. Phasenweise präsentierten sich die Lecher in spielerischer Glanzform und verzückten das Publikum. Torhüter Philipp Wieland feierte einen Shutout. Somit bleibt der ERC auf Kurs für die Play-Offs. Weiter geht es am Freitag um 20:00 Uhr auswärts gegen den EV Pfronten.

Strafminuten:

ERC Lechbruck: 14

EV Ravensburg: 10

