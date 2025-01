Kantersieg fÃ¼r die Haie in Asiago!

Innsbruck. (PM HCI) Der HCI beendet seine 7 Spiele andauernde Negativserie. Die Haie gewinnen in Asiago klar mit 9:2.

Der neue Asiago-Goalie Karolus Kaarlehto fühlt sich zu Beginn der Partie wohl wie im falschen Film. Nach exakt 5:10 min muss der Finne bereits ein drittes Mal hinter sich greifen – die Haie haben einen Traumstart. Nach dem 0:1 nach 20 Sekunden durch Jeremy Bracco erhöht Yushiroh Hirano in Minute 5 nach einem Fehler der Asiago-Defensive auf 0:2, Corey Mackin trifft 55 Sekunden später zum 0:3. Dass Asiago aber mit Rückständen umgehen kann wissen die Haie nur zu gut. Und Asiago schlägt zurück. In Minute 9 verwertet Nick Porco seinen eigenen Rebound zum 1:3. Kurz darauf sind die Italiener im Powerplay knapp am Anschlusstreffer dran (Stange). Danach müssen die Haie eine kritische Phase überstehen. Garrett McFadden wird nach einem harten Check mit 5 Minuten plus einer Spieldauerdisziplinarstrafe vom Eis geschickt. Die überstehen diese Unterzahl aber ohne große Mühen, und gehen mit 1:3 in die Kabinen.

Auch im zweiten Abschnitt erwischen die Tiroler einen Traumstart. Patrick Grasso und Mark Rassell stellen schnell auf 1:5 (24., 25.). Bereits zuvor hatten Grasso und Zintis Zusevics gute Möglichkeiten am Schläger. In dieser Tonart geht es weiter. Asiago spielt bedingungslos nach vorne, hat dabei aber keine allzu guten Chancen, offenbart dafür defensiv große Schwächen. Und die wissen die Haie an diesem Abend zu nutzen. Mackin und Hirano erhöhen noch in Drittel zwei auf 1:7. Asiago mit diesem Stand nach 40 Minuten eigentlich noch gut bedient.

Im Schlussdrittel dauert es gerade einmal 43 Sekunden, bis die Haie wieder jubeln dürfen. Grasso schließt eine schöne Aktion aus kurzer Distanz ab. Die Partie ist längst entschieden, auch wenn der Gegner Asiago heißt. Mark Rassell stellt in Minute 50 mit einem schönen Schuss ins Kreuzeck auf 1:9. Danach haben die Haie noch den zehnten Treffer am Schläger, auf der Gegenseite kann sich Jakob Brandner im Haie-Tor noch einige Male auszeichnen. Den Schlusspunkt in dieser Partie setzt Gennaro mit einem Shorthander kurz vor dem Ende.

Der HCI schießt sich beim 9:2-Sieg in Asiago etwas Frust von der Seele und gleichzeitig die Italiener ans Tabellenende. Am Freitag kommen die Pioneers in die TIWAG Arena.

Migross Supermercati Asiago – HC TIWAG Innsbruck-Die Haie 2:9 (1:3,0:4,1:2)

Torfolge: 0:1 Bracco (1.), 0:2 Hirano (5.), 0:3 Mackin (6.), 1:3 Porco (9.), 1:4 Grasso (24.), 1:5 Rassell (25.), 1:6 Mackin (32.), 1:7 Hirano (37.), 1:8 Grasso (41.), 1:9 Rassell (50.), 2:9 Gennaro (59./SH1);

