Kantersieg fÃ¼r die Crocodiles

Die Crocodiles Hamburg haben das Heimspiel gegen den Krefelder EV 81 am Freitagabend mit 12:1 (3:0/8:1/1:0) gewonnen. Bei der Rückkehr von Dennis Reimer, Harrison...

Die Crocodiles Hamburg haben das Heimspiel gegen den Krefelder EV 81 am Freitagabend mit 12:1 (3:0/8:1/1:0) gewonnen.

Bei der Rückkehr von Dennis Reimer, Harrison Reed und Daniel Visner wurde dem kleinen Krefelder Kader gleich zu Beginn deutlich gemacht, dass an diesem Abend in Hamburg keine Punkte zu holen waren. Die Hanseaten setzten sich im Drittel der Gäste fest und erspielten sich Chancen am Fließband. Den Anfang der Tor-Gala machte schließlich Max Spöttel (12.). Nachdem der Knoten geplatzt war, legten Dominik Lascheit (17.) und Max Schaludek (18. PP) vor 1.032 Zuschauern nach.

Im zweiten Spielabschnitt wurde es dann richtig deutlich: Juuso Rajala (24.), Dennis Reimer (27.) und Dominik Lascheit (31.) erhöhten auf 6:0. Die Krefelder nutzten zwar eine Unkonzentriertheit in der Hamburger Defensive und machten Nils Kapteinat, der nach langer Verletzungspause in dieser Saison seine Pflichtspiel-Premiere im Tor feierte, den Shutout zunichte. Ein kurzer Dämpfer, den Harrison Reed (34.), Max Schaludek (34.), Tobias Bruns (37.), Adam Domogalla (38.) und Lascheit mit seinem dritten Treffer vergessen ließen (40.).

Im Schlussabschnitt schalteten die Hausherren zwei Gänge zurück, verwalteten die Führung und legten mit einem Powerplay-Treffer von Harrison Reed noch einmal nach (49.).

„Es hat Spaß gemacht, mal wieder zu spielen. Die Jungs haben es mir leicht gemacht, wieder reinzukommen. Wir haben unsere Chancen genutzt und Krefeld nicht ins Spiel kommen lassen. Heute gibt es nichts zu meckern“, sagte Torwart Nils Kapteinat.