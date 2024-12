Kantersieg: ERC Ã¼berrennt Ravensburg

Sonthofen. (PM ERC) Sonthofens Eishockey-Landesligist gewinnt die Freitagspartie gegen Ravensburg mit 7:0 und bleibt weiterhin an der Tabellenspitze. Adam Suchomer steuerte drei traumhafte Vorlagen...

Sonthofen. (PM ERC) Sonthofens Eishockey-Landesligist gewinnt die Freitagspartie gegen Ravensburg mit 7:0 und bleibt weiterhin an der Tabellenspitze.

Adam Suchomer steuerte drei traumhafte Vorlagen bei und Goalie Fabian Schütze verzückte die 1145 anwesenden Fans mit einem Shutout.

Der ERC hatte sich nach der zuletzt mühsamen Partie in Ravensburg einiges vorgenommen, tat sich aber im ersten Spielabschnitt dennoch schwer gegen die ambitioniert auftretenden Ravensburger. So agierten die Mannen um Kapitän Marc Sill nicht beständig genug. Es fehlte zunächst an der Zuordnung und das Spiel ohne Scheibe war auch verbesserungswürdig. Beide Mannschaften hatten hin und wieder Chancen, nutzten diese allerdings nicht und so ging es torlos in die erste Pause.

Ein ganz anderes Auftreten der Hausherren erlebte der Sonthofner Anhang ab Beginn des zweiten Drittels. Was die ERC-Coaches ihren Spielern in der Pause mit auf den Weg gegeben hatten, bleibt wohl ihr Geheimnis, denn der ERC war nicht wieder zu erkennen und drückte mal so richtig auf das Gaspedal. Nur 16 Sekunden nach Wiederanpfiff schnappte sich Sonthofens Adam Suchomer nach einem Fehlpass der Gäste die Scheibe, legte mustergültig auf seinen goldrichtig positionierten Kapitän Marc Sill ab, der traumhaft in den gegnerischen Maschen vollendete. Keine drei Minuten später wieder ein Traumpass von Suchomer auf Sill, der verlud den Gästegoalie und es stand 2:0. Ravensburg kam mit Sonthofens Offensivkraft nicht mehr zurecht und musste sich ein weiteres Mal die Scheibe vom sehr gut aufgelegten Adam Suchomer abnehmen lassen. Gleiches Spiel wie die beiden Male zuvor: Traumpass von Suchomer, nur der Torschütze war diesmal Sonthofens Publikumsliebling Ondrej Havlicek. Kurz danach brachte ERC-Verteidiger Filip Krzak die Scheibe im Angriffsdrittel vor das gegnerische Tor, Philipp Zeiske sorgte in der Folge für das Zuspiel auf Dan Przybyla, der zimmerte den Puck zum 4:0 in den Kasten. Dem nicht genug schlenzte Filip Krzak das Zuspiel von Dan Przybyla kurz danach zum 5:0 ins lange Eck. Ravensburgs Schlussmann Timo Röder war bedient und verließ wutentbrannt den Kasten zugunsten von Nikita Manuilov, ehe es ein paar Minuten später zum zweiten Pausentee ging.

Das Schlussdrittel dominierte der ERC ebenfalls. Ravensburg hatte sich zwar wieder gefangen, musste das Ungewollte aber noch zwei Mal über sich ergehen lassen. ERC Stürmer Dustin Ottenbreit schickte den pfeilschnellen Dan Przybyla mit einem Rückhandpass auf die Reise, EV-Goalie Manuilov wollte mit seinem langen Stock noch retten, verpasste und es stand 6:0 für die Oberallgäuer. Knappe sechs Minuten vor Spielende nahm dann noch Ondrej Havlicek nach Zuspiel von Vladimir Kames Maß und versenkte die Scheibe unhaltbar zum 7:0-Endstand.

ERC-Coach Helmut Wahl zeigte sich nach der Partie begeistert von der Leistung seiner Mannschaft ab dem zweiten Drittel und lobte den überragenden Fabian Schütze im schwarz-gelben Kasten. Außerdem bedankte er sich für die tolle Unterstützung der zahlreichen Fans und schwärmte von der Sonthofner Traumkulisse.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV