Kann man Online Spielautomaten kostenlos spielen?

Ist es möglich, Online Spielautomaten ohne Anmeldung, Download und sonstiges Risiko zu spielen und einfach nur Spaß zu haben?

Die gute Nachricht gleich zu Beginn: Ja, das funktioniert tatsächlich. Es gibt sogar mehrere Möglichkeiten, wie man zu einem gratis Spielspaß kommen kann. Ob Book of Dead Freispiele ohne Einzahlung oder ein anderer beliebte Automat – die Auswahl ist hier tatsächlich ziemlich groß.

Wenn man Automatenspiele kostenlos spielen kann, fragen sich vielleicht einige, worin der Unterschied zu Automaten liegt, die nicht kostenlos spielbar sind. Generell handelt es sich in den allermeisten Fällen um die gleichen Spielautomaten. Der wesentliche Unterschied zwischen Spielen mit Echtgeld und kostenlosen Spielen ist natürlich der, dass für die erste Variante eine Einzahlung getätigt werden muss. Zwangsläufig muss dadurch auch eine Registrierung in einem der vielen Online Casinos erfolgen. Nur so ist das Spiel um echtes Geld möglich. Außerdem müssen Ein- und Auszahlungsmöglichkeiten im Spielkonto hinterlegt sein.

Welche Möglichkeiten gibt es?

Eine der gängigsten und beliebtesten Varianten, die es gibt, um Automaten kostenlos zu spielen, sind Automaten ohne Anmeldung. Die meisten großen Online Casinos und Spieleplattformen bieten gratis Demoversionen von den Spielen an. Um diese nutzen zu können, ist keine Anmeldung notwendig.

Freispiele stellen ebenfalls eine attraktive Möglichkeit dar, um kostenlos zu spielen. Dabei gibt es zwei Arten dieser sogenannten Free Spins. Freispiele können innerhalb eines Spiels vergeben werden, wenn beispielsweise eine bestimmte Kombination auf den Walzen erscheint. Diese Art von Freispielen ist sowohl in den kostenlosen Demoversionen als auch in den Echtgeld-Varianten möglich. Oft bekommt der Spieler eine gewisse Anzahl an Drehs, die dann ohne weiteren Einsatz direkt im laufenden Spiel gestartet werden.

Eine weitere Möglichkeit, Freispiele zu erhalten, ist im Rahmen von Bonusaktionen. Hier gibt es die Möglichkeit, beispielsweise als Einzahlungsbonus, eine bestimmte Anzahl an Freispielen gutgeschrieben zu bekommen. Auch als Willkommensbonus sind Freispiele sehr beliebt. Meistens sind diese Free Spins zwar an einen bestimmten Slot geknüpft, was jedoch kein großes Problem darstellen sollte.

Vorteile vom Spielen im gratis Modus

Die Spielautomaten ohne Anmeldung bieten gleich mehrere Vorteile:

Keine Angabe persönlicher Daten:

Keine Anmeldung und somit keine Angabe von persönlichen Daten sind notwendig. Es besteht also keinerlei Gefahr, dass persönliche Daten mit dem Spielen in einem Online Casino in Verbindung gebracht werden und im schlimmsten Fall, dass ein Datenmissbrauch stattfindet.

Keine Hinterlegung von Zahlungsmitteln:

Da keine Registrierung notwendig ist, müssen sich Spieler auch keine Gedanken bezüglich Ein- und Auszahlungen machen. Die Demoversionen werden alle ohne Echtgeld gespielt. Der einzige kleine Nachteil: Natürlich kann in diesem Fall auch kein echtes Geld gewonnen werden. Allerdings macht das Spielen auch ohne den Einsatz von echtem Geld ziemlich viel Spaß.

Ausgiebiges Testen:

Ein weiterer großer Vorteil ist die Chance, das Spiel ohne jegliches Risiko ausgiebig zu testen. Sollte man dabei feststellen, dass das ausgewählte Spiel doch nicht das richtige ist, kann man auf die gleiche Art und Weise das nächste ausprobieren. So lange, bis man ein Spiel gefunden hat, das wirklich Spaß macht.

Kein Download erforderlich:

Zwar ist auch für die meisten Echtgeld-Spiele kein Download möglich, aber bei einer gratis Demoversion ist es noch einfacher. Einfach den Browser öffnen und ohne Anmeldung in einem Online Casino mit dem Spielen beginnen!

Spielen ohne Risiko:

Bei den kostenlosen Versionen kann man auch einen hohen (Spielgeld) Münzeinsatz tätigen, ohne Angst zu haben, dass das eigene Geld verloren geht. Gerade bei Spielautomaten bietet es sich an, die verschiedenen Münzeinsätze und, wenn möglich, Anzahl der Walzen auszuprobieren, bevor echtes Geld gesetzt wird.

Eine riesige Spieleauswahl:

Gerade im Slotbereich gibt es fast unzählige Automaten mit den unterschiedlichsten Themenbereichen. Ob Gangsterjagd im Wilden Westen, ein Weltraumabenteuer oder epische Schlachten im Mittelalter – hier wird jeder Spieler fündig. Fast alle Automaten sind als gratis Demoversion spielbar.

Kostenlose Automatenspiele auf dem Smartphone

Heutzutage ist es mehr oder weniger selbstverständlich, dass Web-Content so aufbereitet ist, dass er über ein Smartphone, ein Tablet oder über einen Rechner aufgerufen werden kann.

Daher ist es nicht verwunderlich, dass fast alle Online Casinos und die dort verfügbaren Spiele so konzipiert sind, dass sie problemlos auf einem Smartphone oder Tablet spielbar sind. Das gilt auch für die kostenlosen Demoversionen. Hier genügen ein gängiger Browser und eine Internetverbindung. Ist beides vorhanden, ist der Zugriff auf den kostenlosen Spielautomaten praktisch von überall aus möglich.

Manche Online Casinos haben zusätzlich zu einer rein browser-basierten Plattform eine eigene Casino-App entwickelt. Sobald diese zum Spielen genutzt werden soll, ist in den meisten Fällen eine Anmeldung erforderlich.

Vorsicht vor schwarzen Schafen

Auch wenn keine Registrierung erforderlich ist, um das gratis Angebot nutzen zu können, sollte bei der Auswahl der Spiele und der Plattform, auf der die Spiele angeboten werden, etwas genauer hingeschaut werden. Bei den großen Anbietern, die mit einer gültigen Lizenz versehen sind, besteht keinerlei Gefahr. Hier sind sowohl das kostenlose Angebot als auch die Varianten mit Echtgeld ohne Gefahr spielbar.

Leider tummeln sich auf dem Glücksspielmarkt jedoch auch einige schwarze Schafe. Hier ist Vorsicht geboten. Vor allem bei Lockangeboten, die über seltsame Links aufgerufen werden sollen, gilt es, genau hinzuschauen und im Zweifelsfall auf eine seriöse Plattform zurückzugreifen.

Seriöse Anbieter sind unter anderem durch folgende Kriterien erkennbar:

Gültige Glücksspiellizenz

Einhaltung des Datenschutzes

Eine ausführliche FAQ-Seite

Ein gut erreichbarer Kundendienst

Zahlreiche Ein- und Auszahlungsmöglichkeiten

Große Online Casinos haben in der Regel ein fast endloses Spektrum an Spielen, die von Automaten über Tischspiele bis hin zu Live Events reichen. Auch bei den kostenlosen Spielen ist hier für jeden etwas dabei.

Fazit

Kostenlose Automatenspiele in einem Online Casino sind aus mehreren Gründen empfehlenswert. Vor allem haben auch Spieler, die noch nicht so viel Erfahrung im Casinoumfeld sammeln konnten, eine tolle Chance, sich mit den verschiedenen Spielvarianten, Regeln und Spielweisen vertraut zu machen. Dafür müssen weder Kontaktdaten für eine Registrierung oder Bankdaten hinterlegt werden.

Da fast alle großen Spiele ohne Einschränkungen als Demo angeboten werden, steht dem Spielspaß hier absolut nichts im Weg. Sollte dann doch einmal die Lust nach einem Spiel mit echtem Geld vorhanden sein, ist eine Anmeldung in einem der vielen Online Casinos in wenigen Schritten umgesetzt.

