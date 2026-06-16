Kanadischer Verteidiger kommt mit NHL- und KHL-Erfahrung nach Salzburg

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg hat mit Wyatt Kalynuk einen erfahrenen Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet.

Der 29-jährige Kanadier kommt mit viel Erfahrung aus NHL, AHL, KHL, Liiga und Champions Hockey League nach Salzburg und soll die Defensive der Red Bulls verstärken.

Kalynuk wurde 2017 von den Philadelphia Flyers in der siebten Runde an insgesamt 196. Stelle gedraftet und spielte später 26 Partien in der NHL für die Chicago Blackhawks. Dazu kommen 201 Spiele in der American Hockey League, in denen der 1,85 Meter große Linksschütze 78 Punkte sammelte. In Europa war Kalynuk zunächst in Finnland bei den Pelicans Lahti im Einsatz, ehe er in der vergangenen Saison in die KHL wechselte.

Alan Letang, Head Coach EC Red Bull Salzburg „Wir freuen uns sehr, Wyatt Kalynuk in unserer Verteidigung begrüßen zu dürfen. Als hochintelligenter und abgeklärter Verteidiger mit einem hervorragenden Skating ist er gleichsam mühelos in der Lage, dem Druck auf dem Eis zu entgehen. Wyatts professionelle Arbeitseinstellung und sein starker Kampfgeist machen ihn zu einer idealen Ergänzung der Red Bull-Philosophie. Sein außergewöhnlicher Charakter wird dazu unsere erfahrene Führungsriege perfekt ergänzen.“

Wyatt Kalynuk „Ich bin sehr gespannt auf die Red Bulls. Der Club hat eine ‚Winning Culture‘ und zählt damit immer zum Favoritenkreis auf die Meisterschaft. Die starke Geschichte des Clubs, dazu die Stadt Salzburg und die Möglichkeit, in einem Top-Team um die Meisterschaft mitzuspielen waren für mich sehr verlockend. Ich möchte mir die Chance verdienen, in jedem Spiel und in allen Situationen für das Team gebraucht zu werden. Ich möchte offensive Akzente setzen und ein verlässlicher Verteidiger sein. Insgesamt ist es mein Ziel, ein wichtiger Teil eines erfolgreichen Teams in Salzburg zu werden.“

Der Verteidiger gilt als mobiler Puck-Moving Defenseman mit offensiven Qualitäten. In der Saison 2024/25 erzielte Kalynuk für die Pelicans in der finnischen Liiga inklusive Relegation in 66 Spielen 10 Tore und 26 Assists. Zusätzlich kam er in der Champions Hockey League, wo er mit den Lahti Pelicans bereits gegen die Red Bulls auf dem Eis stand, auf 8 Einsätze mit 1 Tor und 5 Assists. In der abgelaufenen Spielzeit absolvierte der Kanadier insgesamt 38 KHL-Spiele für Ak Bars Kazan, Salavat Yulaev Ufa und die Shanghai Dragons.

Kalynuk entwickelte sich über die USHL und drei Jahre an der University of Wisconsin in Richtung Profihockey. In seiner letzten NCAA-Saison übernahm er als Captain Verantwortung und wurde ins All-Big Ten First Team gewählt. Bereits zuvor machte der Verteidiger in der USHL mit der Wahl ins Third All-Star Team auf sich aufmerksam. Internationale Erfahrung sammelte der Kanadier zudem mit Team Canada beim Spengler Cup 2022.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Wyatt Kalynuk @ Elite Prospects

Der aktuelle Kader der Red Bulls

Tor

David Kickert (AUT)

Atte Tolvanen (FIN/AUT)

Verteidigung

Lukas Hörl (AUT)

Wyatt Kalynuk (CAN)

Nash Nienhuis (CAN/USA/AUT)

Dennis Robertson (CAN/IRL)

Sturm

Luca Auer (AUT)

Florian Baltram (AUT)

Mathias Böhm (AUT)

Adam Brooks (CAN)

Peter Hochkofler (AUT)

Mario Huber (AUT)

Benjamin Nissner (AUT)

Michael Raffl (AUT)

Thomas Raffl (AUT)

Peter Schneider (AUT)

Ali Wukovits (AUT)

154 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro