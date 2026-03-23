Kanadischer Topscorer bleibt bei der Düsseldorfer EG

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG meldet eine weitere Vertragsverlängerung: Stürmer Erik Bradford bleibt eine weitere Saison ein Rot-Gelber!

Der 31-jährige Kanadier war im Sommer 2025 aus Schweden nach Düsseldorf gewechselt und hatte in 53 Spielen 17 Tore geschossen sowie 31 Vorlagen gegeben. Zeitweise war er Top-Scorer der DEG. Mehr noch überzeugte er aber mit Teamgeist, Einsatz und Kampfgeist. Der Co-Kapitän war einer der Leader der Mannschaft.

Geschäftsführer Andreas Niederberger: „Erik Bradford ist auf und neben dem Eis ein echter Führungsspieler. Er wird auch in der kommenden Saison ein wichtiger Eckpfeiler unserer Offensive sein.“

Sportdirektor Rich Chernomaz: „Erik Bradford hat vor allem in der Saison-Endphase mit zahlreichen Verletzungen gespielt, aber immer auf die Zähne gebissen und sich nie beklagt. Das sagt viel über seinen guten Charakter aus. Zudem ist er ein kluger und torgefährlicher Stürmer. Ich bin froh, dass er bei uns bleibt!“

Damit sind bislang elf Spieler für die Saison 2026/27 fest eingeplant (K = Kontingentspieler): Leon Hümer und Niklas Lunemann (beide im Tor), Max Faber, Max Balinson, Kristian Blumenschein, Nick Geitner, Tariq Hammond (alle Verteidigung), Yushiroh Hirano (K), Erik Bradford (K), Leon Niederberger und Kevin Orendorz (alle Sturm). In den kommenden Tagen wird die DEG die ersten Neuzugänge verkünden.