Kanadischer Center aus der britischen Liga zum ERSC

Amberg. (PM ERSC) Die Amberger Wild Lions können bei der Zusammenstellung des Kaders für die Eishockey-Bayernliga einen hoffnungsvollen Transfer vermelden.

Mit dem 26-jährigen Kanadier Nolan Gardiner kann eine wichtige Centerposition besetzt werden. Der Angreifer aus Tilbury/Ontario bringt mit 1,85 m und 88 kg auch das körperliche Durchsetzungsvermögen mit und war die letzten beiden Jahre sehr erfolgreich in der britischen National Ice Hockey League aktiv. Ambergs Sportlicher Leiter Chris Spanger zeigt sich höchst erfreut über die geglückte Verpflichtung: „Wir haben intensiv nach einem passenden Center gesucht und mit Nolan einen Spieler gefunden, der genau in unser Schema passt“.

Im Juniorenbereich spielte Gardiner in der Ontario Hockey League (OHL) bei den Ottawa 67`s. Nach einem Jahr bei den Chatham Maroons in der Greater Ontario Junior Hockey League (50 Punkte in 53 Partien) spielte er bis 2023 für die University of Windsor in der Ontario University Association (24 Punkte in 59 Partien). Anschließend wagte er den Sprung über den „großen Teich“ und schloss sich den schottischen Solway Sharks in der NIHL an. In 108 Partien verbuchte er 177 Scorerpunkte (97 Tore) bei 105 Strafminuten, war unter anderem auch A-Kapitän seines Teams.

Löwen-Coach Jan Bönning hält große Stücke auf den Neuzugang: „Nolan besetzt eine unserer Schlüsselpositionen. In England hat er seine Scorerqualitäten bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Ich bin überzeugt, dass Nolan ein absoluter Aktivposten in unserem Offensivspiel wird“.

Gardiner selbst lässt bei seinem Statement bereits die Vorfreude auf sein Engagement bei den Wild Lions durchklingen: „Ich freue mich sehr, kommende Saison in Amberg spielen zu können und zu einem konkurrenzfähigen Team zu stossen. Das ist ein Verein mit starker Fanbasis und langer Eishockeygeschichte. Nachdem mir die Verantwortlichen ihre Vorstellungen erklärt haben, bin ich sicher, dass der ERSC zu meinen Zielen und meiner weiteren Entwicklung passt. Ich freue mich schon jetzt, das Umfeld in Amberg und meine Teamkameraden kennenzulernen und möchte der Mannschaft helfen, erfolgreich zu sein“, so der Kanadier. Gardiner wird das Trikot mit der Nummer 43 erhalten, dafür wechselt Niels Eder auf die # 9.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann









Eishockey-Magazin TV