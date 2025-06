Kanadischer AHL-erfahrener Verteidiger wechselt nach Salzburg

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg verstärkt seine Abwehr mit dem kanadischen Verteidiger Devante Stephens.

Der 28-Jährige kommt vom AHL-Team Colorado Eagles in die Mozartstadt und wird in der kommenden Saison erstmals in der win2day ICE Hockey League auflaufen.

Der 191 cm große Linksschütze absolvierte in der vergangenen Saison 56 Spiele für die Colorado Eagles und verbuchte dabei 12 Scorerpunkte (3 Tore | 9 Assists). Insgesamt blickt Stephens auf eine achtjährige AHL-Karriere mit 304 Spielen und 74 Scorerpunkten zurück – unter anderem für die Rochester Americans, Syracuse Crunch, Abbotsford Canucks, Tucson Roadrunners und Colorado Eagles.

Devante Stephens: „Ich freue mich unglaublich, zum EC Red Bull Salzburg zu wechseln und Teil einer so erfolgreichen und angesehenen Organisation zu werden. Das ist eine großartige Chance für mich, mich als Spieler weiterzuentwickeln und zu einer Gewinnerkultur beizutragen. Ich freue mich darauf, auf hohem Niveau um die Meisterschaft zu kämpfen und die schöne Stadt Salzburg kennenzulernen. Ich kann es kaum erwarten, vor all den großartigen Fans zu spielen!“

Head Coach Manny Viveiros: „Devante ist ein sehr mobiler Schlittschuhläufer, der seine Gegner entweder mit seiner Geschwindigkeit oder mit einem guten ersten Pass ausspielen kann. Er verteidigt kompromisslos und bringt eine physische, unangenehme Spielweise mit, die unseren Fans gefallen wird. Noch wichtiger ist aber, dass sein Charakter und seine Arbeitsmoral perfekt zur Red Bull Philosophie passen. Wir freuen uns sehr, ihn im Team willkommen zu heißen.“

Stephens wurde am 2. Januar 1997 in White Rock (British Columbia, Kanada) geboren und 2015 im NHL Entry Draft von den Buffalo Sabres in der 5. Runde an Position 122 ausgewählt. Seine Juniorenzeit verbrachte er bei den Kelowna Rockets in der WHL. Bereits in seiner ersten Saison 2014/15 gewann er mit den Rockets den Ed Chynoweth Cup – eine der bedeutendsten Trophäen im kanadischen Nachwuchseishockey – und qualifizierte sich damit für den renommierten Memorial Cup.

