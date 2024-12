Kanadische VerstÃ¤rkung fÃ¼r die Lakers

Rapperswil. (PM Lakers) Die SC Rapperswil-Jona Lakers bekommen Verstärkung aus Kanada. Mit dem Stürmer Tanner Fritz stösst ein spielstarker Center mit NHL-Erfahrung zum SCRJ....

Rapperswil. (PM Lakers) Die SC Rapperswil-Jona Lakers bekommen Verstärkung aus Kanada. Mit dem Stürmer Tanner Fritz stösst ein spielstarker Center mit NHL-Erfahrung zum SCRJ.

Insgesamt lief der 33-jährige Stürmer in 42 Spielen für die New York Islanders auf. Den grössten Teil seiner Karriere verbrachte der 1.80 Meter grosse Center in der AHL, wo er in 9 Saisons und insgesamt 359 Spielen 233 Punkte buchte. 2018 wurde Tanner Fritz nach einer starken Saison mit einem Schnitt von 1.08 Punkten pro Spiel für die Bridgeport Sound Tigers mit dem Aufgebot für das AHL All-Star Game eine grosse Ehre zuteil. Bei den Hartford Wolf Pack war Fritz 2023 Playoff-Topskorer mit 10 Punkten aus 9 Spielen. Anfangs 2024 wechselte Tanner Fritz aus der AHL zum KHL-Klub Dinamo Minsk.

Im Sommer musste sich der Rechtshänder einer Hüftoperation unterziehen. Seit zwei Monaten ist Fritz nun wieder voll im Training und äusserst motiviert, den Lakers zu helfen und seine Chance in der Schweiz zu nutzen. «Tanner ist ein spielstarker Center mit guten «Overall Skills», der uns auf dieser Position helfen kann», sagt Sportchef Janick Steinmann zum Neuzuzug und ergänzt: «Zwar hat Tanner Fritz aufgrund seiner Operation und dem nachfolgenden Aufbau seit längerem keine Ernstkämpfe mehr bestritten und wird deshalb sicherlich noch etwas Zeit brauchen, um in den Spielrhythmus zu kommen. Aber wir sind zuversichtlich, dass er für die Lakers eine grosse Hilfe sein wird.» Zusätzliche Spielpraxis wird sich Tanner Fritz übrigens am Spengler Cup holen – noch ist allerdings offen, bei welchem Team er zum Einsatz kommen wird. Der Kanadier hat bei den Lakers einen Vertrag bis Ende Saison unterschrieben.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV