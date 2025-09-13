Kanadisch-deutscher Center wechselt in den Breisgau

Freiburg. (PM EHCF) Der EHC Freiburg freut sich, kurz vor Saisonbeginn die Verpflichtung von Travis Ewanyk bekannt zu geben.

Der 32-jährige Stürmer mit kanadisch-deutschem Pass verstärkt zur Saison 2025/26 den Kader und bringt wertvolle Erfahrung aus der PENNY DEL und DEL2 mit an die Ensisheimerstraße.

Im kanadischen St. Albert, Alberta, geboren machte der Stürmer in seinem Heimatland seine ersten Schritte auf dem Eis. Nach über 200 Spielen in der nordamerikanischen AHL und vielen weiteren Spielen in der ECHL wechselte Ewanyk 2018 in das deutsche Eishockeyoberhaus. Mit Krefeld und Iserlohn sammelte er wichtige Erstliga-Erfahrung, mit Crimmitschau, Bayreuth und Rosenheim lernte er die DEL2 erstmals kennen. Nun wechselt der Angreifer aus Oberbayern zu den Wölfen und wird hier voran mit der Rückennummer 21 auf die Punktejagd gehen.

„Mit Travis bekommen wir einen hart arbeitenden Stürmer mit Durchsetzungsvermögen und Präsenz vor dem gegnerischen Tor. Mit seiner Kombination aus Physis, Zweikampfstärke und Offensivqualitäten wird er unseren Kader noch weiter voranbringen.“ erklärt Sportdirektor Peter Salmik.

Neuzugang Travis Ewanyk ergänzt: „Ich freue mich sehr, Teil der Wölfe zu sein. Die Gespräche mit Martin und Peter haben mir ein super Gefühl gegeben, und ich bin überzeugt, dass wir in dieser Saison ein starkes Team haben werden. Einige Jungs wie Kilian Kühnhauser und Christian Kretschmann kenne ich schon, beide großartige Spieler und Menschen, und auch andere Spieler aus dem Team habe ich als harte Gegner erlebt. Das alles macht mich mehr als zuversichtlich. Ich habe natürlich auch viel Gutes über die leidenschaftlichen Fans in Freiburg gehört. Ich weiß, dass Freiburg eine wunderschöne Stadt ist, die viel zu bieten hat. Ich freue mich darauf, das selbst zu erleben.“

Der EHC Freiburg startet am kommenden Freitag (19:30 Uhr) mit dem Auswärtsspiel beim EC Bad Nauheim in die neue DEL2-Saison. Zum ersten Spiel auf eigenem Eis erwartet das Wolfsrudel dann am Sonntag (18:30 Uhr) mit der Düsseldorfer EG einen echten Kracher zum Heimauftakt. Tickets für die Heimspiele der Wölfe gibt es im Reservix-Onlineshop und an allen Reservix-Vorverkaufsstellen.

Seine Karriere in Zahlen