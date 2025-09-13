Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL 2 EHC Freiburg Kanadisch-deutscher Center wechselt in den Breisgau
EHC FreiburgTransfermarkt GER

Kanadisch-deutscher Center wechselt in den Breisgau

13. September 20251 Mins read269
Share
Travis Ewanyk - © Sportfoto-Sale (MK)
Share

Freiburg. (PM EHCF) Der EHC Freiburg freut sich, kurz vor Saisonbeginn die Verpflichtung von Travis Ewanyk bekannt zu geben.

Der 32-jährige Stürmer mit kanadisch-deutschem Pass verstärkt zur Saison 2025/26 den Kader und bringt wertvolle Erfahrung aus der PENNY DEL und DEL2 mit an die Ensisheimerstraße.

Im kanadischen St. Albert, Alberta, geboren machte der Stürmer in seinem Heimatland seine ersten Schritte auf dem Eis. Nach über 200 Spielen in der nordamerikanischen AHL und vielen weiteren Spielen in der ECHL wechselte Ewanyk 2018 in das deutsche Eishockeyoberhaus. Mit Krefeld und Iserlohn sammelte er wichtige Erstliga-Erfahrung, mit Crimmitschau, Bayreuth und Rosenheim lernte er die DEL2 erstmals kennen. Nun wechselt der Angreifer aus Oberbayern zu den Wölfen und wird hier voran mit der Rückennummer 21 auf die Punktejagd gehen.

„Mit Travis bekommen wir einen hart arbeitenden Stürmer mit Durchsetzungsvermögen und Präsenz vor dem gegnerischen Tor. Mit seiner Kombination aus Physis, Zweikampfstärke und Offensivqualitäten wird er unseren Kader noch weiter voranbringen.“ erklärt Sportdirektor Peter Salmik.

Neuzugang Travis Ewanyk ergänzt: „Ich freue mich sehr, Teil der Wölfe zu sein. Die Gespräche mit Martin und Peter haben mir ein super Gefühl gegeben, und ich bin überzeugt, dass wir in dieser Saison ein starkes Team haben werden. Einige Jungs wie Kilian Kühnhauser und Christian Kretschmann kenne ich schon, beide großartige Spieler und Menschen, und auch andere Spieler aus dem Team habe ich als harte Gegner erlebt. Das alles macht mich mehr als zuversichtlich. Ich habe natürlich auch viel Gutes über die leidenschaftlichen Fans in Freiburg gehört. Ich weiß, dass Freiburg eine wunderschöne Stadt ist, die viel zu bieten hat. Ich freue mich darauf, das selbst zu erleben.“

Der EHC Freiburg startet am kommenden Freitag (19:30 Uhr) mit dem Auswärtsspiel beim EC Bad Nauheim in die neue DEL2-Saison. Zum ersten Spiel auf eigenem Eis erwartet das Wolfsrudel dann am Sonntag (18:30 Uhr) mit der Düsseldorfer EG einen echten Kracher zum Heimauftakt. Tickets für die Heimspiele der Wölfe gibt es im Reservix-Onlineshop und an allen Reservix-Vorverkaufsstellen.

Seine Karriere in Zahlen

2407
Wo landet DEL Aufsteiger Dresdner Eislöwen am Ende der Hauptrunde?

Share
Previous post Red Bulls feiern zum Liga-Auftakt 4:3-Erfolg in Bozen

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
EV FürstenfeldbruckTransfermarkt GER

Verstärkung für die Brucker Defensive: Bayernliga-Verteidiger wechselt zum EVF

Fürstenfeldbruck. (PM EVF) Der EV Fürstenfeldbruck hat eine Verstärkung für seine Defensive...

By13. September 2025
GSC MoersTransfermarkt GER

Nächster Neuzugang für das Team von Max Eberlein – Pawel Kuszka kommt nach Moers

Moers. (PM GSC) Die Black Tigers freuen sich über einen weiteren Neuzugang....

By12. September 2025
EHC FreiburgTransfermarkt GER

Personalentscheidung bei den Wölfen

Freiburg. (PM EHCF) Im beidseitigen Einverständnis haben sich der EHC Freiburg und...

By12. September 2025
EC Pfaffenhofen IceHogsTransfermarkt GER

ECP testet zweimal auf eigenem Eis

Pfaffenhofen. (oex) Nach einem Trainingslager in Berchtesgaden und einer ersten anstrengenden Woche...

By11. September 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten