Kanadierin Christina Walker verstärkt Sturm der Indians Frauen

Memmingen. (PM ECEDC) Die Frauen der Memmingen Indians besetzen ihre letzte freie Kontingentstelle mit der 23-jährigen Kanadierin Christina Walker.

Die in Burlington, Ontario, aufgewachsene Rechtschützin spielte zuletzt vier Jahre für die Universität von Connecticut in der amerikanischen Hockey East Liga und erzielte in 146 Spielen 42 Punkte (12 Tore/30 Assists).

Beide Indians-Trainer, Jim Nagle und Ty Morris, haben sich intensiv mit der Stürmerin beschäftigt und sich für ihre Verpflichtung ausgesprochen. Ty Morris: „Christina hat schnelle Hände, zeigt viel Verständnis für den Spielfluss, kann antizipieren und spielt gute Pässe. Sie ist eine starke Zwei-Wege-Spielerin, die wir flexibel einsetzen können.“

Christina Walker: „Ich freue mich sehr, in der kommenden Saison für die ECDC Memmingen Indians zu spielen, und kann es kaum erwarten, das Trikot überzustreifen und bald loszulegen.“

Walker wird, ebenso wie die andern Kontingentspielerinnen, Mitte August in Memmingen erwartet. Trainingsauftakt in der KUTTER-Arena ist am Samstag, den 15.August.