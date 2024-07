Kanadier wechselt vom ECHL-Club Rapid City Rush unter die Zugspitze

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Der Kader für die kommende Saison nimmt weiter Form an. Den Verantwortlichen ist es gelungen, den kanadischen Verteidiger TJ Fergus zu...

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Der Kader für die kommende Saison nimmt weiter Form an.

Den Verantwortlichen ist es gelungen, den kanadischen Verteidiger TJ Fergus zu verpflichten. Fergus ist 27 Jahre alt und stammt aus Oakville /Ontario. Der gelernte Verteidiger spielte ab 2014 für die Erie Otters in der Nachwuchsliga der Ontario Hockey League, wo er zusammen mit dem aktuellen NHL Superstar Connor McDavid in einem Team stand. Der Linksschütze ist 1,83 Meter groß und bringt 82 KG auf die Waage. Nach der Juniorenzeit in der OHL spielte Fergus für die Acadia Universität im Osten Kanadas. Ab 2022 spielte er ausschließlich in der East Coast Hockey League, zuletzt für die Rapid City Rush. Im Werdegang des Verteidigers stehen 290 Partien in einer der besten Nachwuchsligen Kanadas, eine Teilnahme um den MemorialCup (Finale der Nachwuchsligen in Kanada), vier Jahre in der Universitätsliga und über 100 Spiele in der East Coast Hockey League.

„T.J. ist im besten Eishockeyalter. Er ist läuferisch stark, hat eine gute Übersicht und wird bei uns einiges an Verantwortung bekommen. In unserer Situation ist es wichtig, dass wir Jungs bekommen welche sich stetig weiterentwickeln wollen.“ Unterstreicht Uli Maurer, sportlicher Leiter, was TJ Fergus an Qualitäten mitbringt.

Über das Umfeld in Garmisch-Partenkirchen und den SCR hat sich unser Neuzugang natürlich vorab informiert: „Ich habe durch einige Spieler und Trainer, mit denen ich zuvor gearbeitet habe, vom SCR erfahren. Ich habe nur Gutes über den Ort und die schöne Landschaft gehört. Auch habe ich gehört, dass die Fans großartig sind, was für mich sehr aufregend ist, da ich noch nie vor europäischen Fans gespielt habe.“

Während der Juniorenzeit hat Fergus in der OHL für die Erie Otters gespielt, hier traf er unter anderem auf den vermutlich besten Spieler der aktuell in der NHL zu finden ist, Connor McDavid: „Während meiner Zeit bei den Erie Otters gab es viele Jungs im Team, die sich jetzt ihren Weg in die NHL gebahnt haben und sehr gut performen. Einige Beispiele sind Jungs wie McDavid, Strome, DeBrincat, die Raddysh-Brüder. Die Liste geht noch lange weiter. Mit diesen Spielern auf dem Eis zu stehen und jeden Tag mit ihnen trainieren zu können, hat mir geholfen, der Spieler zu werden, der ich heute bin, weil man dadurch im Training viel härter arbeiten muss, um sie zu verteidigen und mit ihrem Tempo mitzuhalten.

Mit der größeren Eisfläche hat der defensiv orientierte Verteidiger allerdings bislang nicht viel Erfahrung sammeln können: „In Nordamerika gibt es nur sehr wenige Hallen mit der größeren Eisfläche, daher habe ich damit etwas Erfahrung, aber nicht viel. Ich denke, das wird meinem Spiel helfen, weil ich mehr Zeit habe, den Puck zu halten und mehr Spielzüge damit zu machen.“

Die Zeit bis TJ Fergus ins Werdenfelser Land kommt, ist nicht mehr lange, denn noch im Juli wird er in der Marktgemeinde erwartet: „Bis ich im Juli nach Garmisch komme, werde ich im Fitnessstudio sein und Schlittschuh laufen, um mich auf die kommende Saison vorzubereiten.“