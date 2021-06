Kanadier verstÃ¤rkt Haie-Defense!

Innsbruck. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck hat sich die Dienste eines weiteren starken Verteidigers gesichert. Der Kanadier Ben Betker kommt vom slowakischen Meister...

Innsbruck. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck hat sich die Dienste eines weiteren starken Verteidigers gesichert.

Der Kanadier Ben Betker kommt vom slowakischen Meister HKM Zvolen.

Ben Betker wird alleine schon durch seine physische Präsenz auffallen. Der 26-jährige bringt mit 1,97m und 100kg Gardemaß mit. Betker wurde im NHL-Draft 2013 von den Edmonton Oilers gezogen, und spielte dann unter anderem für deren Farmteam in der AHL.

Die letzten 3 Saisonen verbrachte der Kanadier in der Slowakei, wo er in der abgelaufenen Meisterschaft mit HKM Zvolen den Titel holte.

Die gesamte Haie Organisation freut sich „Big Ben“ im Haifischbecken begrüßen zu dürfen.

HC TIWAG Innsbruck Headcoach Mitch O’Keefe: „Ben kommt mit einem Titel in der Tasche – er weiß also wie es geht zu gewinnen. Er ist groß, physisch stark, und hat zudem gute Skating- und Spielmacherfähigkeiten. Er ist hochmotiviert mitzuhelfen, die Haie kommende Saison in die Playoffs zu führen.“